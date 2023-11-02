中市民心理健康服務　議員要求市府重視

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陳雅惠表示，現代人煩惱的事情非常多，有的擔心學業、有的煩惱工作，有的為人際關係所苦，有的則有感情困擾，適時提供心理諮商，以突破現況，是現代人解決煩惱的重要管道。
台中市近三年來尋求心理諮詢服務的人次，分別為109年2,226人次，110年2,358，111年 2,494。以111年統計，平均每天至少有超過6位民眾尋求協助。不過，定點心理諮詢服務，每人每年僅可使用4次，建議增加提升市民心理健康，有效解決惱人的事。
張芬郁指出，衛福部提供「15-30歲年輕族群心理健康支持方案」全國各地秒殺，9月再加碼，台中市獲補助近1146萬元經費，可提供2318人次的心理支持服務，加上衛生局自辦的34處定點心理諮詢服務，今年預計可服務2600人次，她要求在衛福部計畫結束後，衛生局要自行增加預算編列，接住有需求的眾，定點服務的時間也要更彈性，不要集中在上班時間。
衛生局長曾子展說，心理諮商是現代人解決煩惱的重要管道，服務面向相當多元，任何人都可以透過心理師的協助去解決困難，突破現況，追求更美好的生活。為提升市民心理健康知能，降低日後其自殺(傷)之可能性，台中市整合社區資源，提供全方位心理諮詢服務，包含免費定點心理諮詢服務、長者到宅心理諮詢服務及孕產婦心理健康促進計畫，期盼透過專業心理師深植社區提供專業服務，全面提升市民心理健康，營造身心友善社區環境。