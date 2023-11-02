蘿蔔刀後流行「鼻吸能量棒」！台灣買得到　國小師憂摻入危險成分

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有當地專家警告，樟腦和薄荷雖然是天然成分，但樟腦長期或大量吸入，不排除會損傷神經系統及肝臟，將可能帶有細菌的「鼻吸能量棒」往鼻孔裡塞，也不利於鼻黏膜的健康，學童若頻繁使用除了會傷害鼻黏膜，甚至可能成癮，並不建議使用。
據悉，目前「鼻吸能量棒」還未傳到台灣校園，但國內網購平台已經出現大量相關商品，甚至主打「抖音爆款」、「學霸防瞌睡神器」、「學生上課防睏學習用品」、「熬夜必備」、「犯睏醒得快」、「小巧便攜」等，且除了薄荷，還有西瓜、檸檬、蜜桃、葡萄等口味，每個售價約50元起。
僑真國小學務處教師表示，最近有觀察到中國校園流行「鼻吸能量棒」，雖然目前校園並未發現有學生使用，但為了避免學童吸上癮，也擔憂有心人士看到校園流行後，會在裡面摻入危險成分，降低學童對菸、毒的警覺性，校方已針對「鼻吸能量棒」發出安全宣導單張，提醒家長注意。
僑真國小學務處教師提到，會率先進行宣導，是因為防治藥物濫用承辦人員群組裡，縣政府說有收到行政院訊息，請校園宣導，才知道最近中國校園在流行「鼻吸能量棒」。她提到，學生很容易受抖音影響並跟風，平時得和學生保持友好關係，打聽最近在流行什麼，如有危險物品，就會請家長特別留意，或禁止學生攜帶非學習用品入校。
全國中小學校長協會理事長張信務指出，抖音已經成為台灣中小學生的日常，學生不只每天都會滑，有些人還會拍片，再加上國中、國小生年紀小，較容易受同儕影響，不但會分享有趣影片，看到同學有的東西，也會想要擁有，因此容易造成大流行，「鼻吸能量棒」極有可能在下週就傳遍台灣校園。
張信務表示，抖音上有很多暴力、情色、違反性別平等議題，希望政府能有效管制，但不建議全禁，畢竟有些孩子會在抖音上學舞蹈、音樂，也是有正向作用；另外，中小學應加強數位媒體識讀，才不會「來什麼、禁什麼」。