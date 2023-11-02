影／桃園爆槍響！男舉改造槍「抵額頭展示」　下秒竟走火爆頭慘死

蘿蔔刀後流行「鼻吸能量棒」！台灣買得到　國小師憂摻入危險成分

▲中國校園近日又流行起一種「鼻吸能量棒」，台灣網購平台也買得到。（圖／翻攝自微博）
▲中國校園近日又流行起一種「鼻吸能量棒」，台灣網購平台也買得到。（圖／翻攝自微博）

記者李琦瑋／台北報導

數月前風靡中國校園的玩具「蘿蔔刀」，近日透過抖音等平台紅到台灣校園，各縣市發函提醒中小學留意，有些縣市甚至禁止帶入校園，最近中國校園又開始流行一種「鼻吸能量棒」，恐成為台灣小學生下一波流行。雲林縣僑真國小學務處教師接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，雖然目前校園並未發現有學生使用鼻吸能量棒，但考量吸入式的物品，可能被有心人士摻入危險成分，日前已提醒家長注意。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合中媒報導，「鼻吸能量棒」號稱是由薄荷腦、樟腦、植物精油等成分構成，純淨無毒，價格在幾元至十幾元人民幣不等，外觀為有蓋子的長方體，打開後有2根棒狀的吸口，可直接插入鼻孔中，吸到薄荷精油等物，有提神醒腦作用，最近在中國的中小學校園十分風行。

有當地專家警告，樟腦和薄荷雖然是天然成分，但樟腦長期或大量吸入，不排除會損傷神經系統及肝臟，將可能帶有細菌的「鼻吸能量棒」往鼻孔裡塞，也不利於鼻黏膜的健康，學童若頻繁使用除了會傷害鼻黏膜，甚至可能成癮，並不建議使用。

據悉，目前「鼻吸能量棒」還未傳到台灣校園，但國內網購平台已經出現大量相關商品，甚至主打「抖音爆款」、「學霸防瞌睡神器」、「學生上課防睏學習用品」、「熬夜必備」、「犯睏醒得快」、「小巧便攜」等，且除了薄荷，還有西瓜、檸檬、蜜桃、葡萄等口味，每個售價約50元起。

僑真國小學務處教師表示，最近有觀察到中國校園流行「鼻吸能量棒」，雖然目前校園並未發現有學生使用，但為了避免學童吸上癮，也擔憂有心人士看到校園流行後，會在裡面摻入危險成分，降低學童對菸、毒的警覺性，校方已針對「鼻吸能量棒」發出安全宣導單張，提醒家長注意。

僑真國小學務處教師提到，會率先進行宣導，是因為防治藥物濫用承辦人員群組裡，縣政府說有收到行政院訊息，請校園宣導，才知道最近中國校園在流行「鼻吸能量棒」。她提到，學生很容易受抖音影響並跟風，平時得和學生保持友好關係，打聽最近在流行什麼，如有危險物品，就會請家長特別留意，或禁止學生攜帶非學習用品入校。

全國中小學校長協會理事長張信務指出，抖音已經成為台灣中小學生的日常，學生不只每天都會滑，有些人還會拍片，再加上國中、國小生年紀小，較容易受同儕影響，不但會分享有趣影片，看到同學有的東西，也會想要擁有，因此容易造成大流行，「鼻吸能量棒」極有可能在下週就傳遍台灣校園。

張信務表示，抖音上有很多暴力、情色、違反性別平等議題，希望政府能有效管制，但不建議全禁，畢竟有些孩子會在抖音上學舞蹈、音樂，也是有正向作用；另外，中小學應加強數位媒體識讀，才不會「來什麼、禁什麼」。

中國「鼻吸能量棒」夯！泰國早已流行　專家曝必買清單

不只蘿蔔刀！「鼻吸能量棒」風靡中國校園　恐降低毒品防範心理

「蘿蔔刀」是什麼？小學生瘋玩起源、全台22縣市「禁不禁」一次看

「蘿蔔刀」互捅影片流竄全台！專家：小心抖音滲入孩子思想

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞