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學霸防睏神器！「鼻吸能量棒」恐摻毒　教育部：建立正確用藥觀念

▲中國爆紅的「鼻吸能量棒」在台灣網購平台也買得到，還主打「老師推薦」、「學霸防瞌睡神器」，教育部今（2）日說，會教導學生建立正確用藥觀念。（圖／翻攝網路）
▲中國爆紅的「鼻吸能量棒」在台灣網購平台也買得到，還主打「老師推薦」、「學霸防瞌睡神器」，教育部今（2）日說，會教導學生建立正確用藥觀念。（圖／翻攝網路）

記者李琦瑋／台北報導

最近中國校園又開始流行一種「鼻吸能量棒」，宣稱有提神醒腦作用，專家示警可能上癮，不建議學童使用，但國內網購平台已經出現大量商品，並主打「老師推薦」、「學霸防瞌睡神器」等，恐成為台灣小學生下一波流行。教育部今（2）日表示，將教導學生建立正確用藥觀念，也會對家長進行宣導。

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據悉，目前「鼻吸能量棒」還未傳到台灣校園，但國內網購平台已經出現大量相關商品，甚至主打「抖音爆款」、「老師推薦」、「學霸防瞌睡神器」、「學生上課防睏學習用品」、「熬夜必備」、「犯睏醒得快」、「小巧便攜」等，且除了薄荷，還有西瓜、檸檬、蜜桃、葡萄等口味，每個售價約50元起。

雲林縣僑真國小學務處教師接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，雖然目前校園並未發現有學生使用鼻吸能量棒，但為了避免學童吸上癮，也擔憂有心人士看到校園流行後，會在裡面摻入危險成分，降低學童對菸、毒的警覺性，校方已針對「鼻吸能量棒」發出安全宣導單張，提醒家長注意。

教育部表示，針對來歷不明、透過網路販售未經核准擅自輸入藥品，為讓學生提升正確用藥知能，國教署將在健康教育課程及相關活動，教導學生建立正確用藥觀念，也會藉由班親會、親職講座等活動時機，對家長進行宣導。

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