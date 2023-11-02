NBA／LE SSERAFIM爆紅！受邀到湖人主場熱舞 魔術強森開心合照
洛杉磯湖人隊今（2）日對戰快艇隊，「洛城大戰」讓不少球迷到場支持，湖人還邀日韓「天團」LE SSERAFIM到場觀戰，她們擁有600萬IG鐵粉，近期上架新歌《Perfect Night》，也受到歡迎，並被選為電競遊戲《鬥陣特攻2》的合作單曲。
記者吳政紘/綜合報導
LE SSERAFIM在日本、韓國都很受歡迎，近期推出作品《Perfect Night》，短短6天就吸引2000萬人次的MV觀看。其中金采源也是人氣頗高的成員。
LE SSERAFIM（韓語：르세라핌）是由韓國SOURCE MUSIC於2022年推出的女子音樂組合。最初由6名成員組成，現任成員爲宮脇咲良、金采源、許允眞、中村一葉和洪恩採，並由金采源擔任隊長，於2022年5月2日以迷你專輯《FEARLESS》出道。
宮脇咲良英文名字為Sakura、金采源為Kim Chaewon、許允真Huh Yunjin、中村一葉Kazuha、洪恩採為Hong Eunchae。宮脇咲良過去她是AKB48 Team A成員，因此也很受到歡迎。
她們的出道歌曲〈FEARLESS〉MV歷經100天觀看次數突破一億，正式宣告LE SSERAFIM的時代來臨。湖人隊知道韓團的厲害，加上加州有不少韓裔住民、日本第二代在美國長大，因此邀請最紅的女團到場。
LE SSERAFIM也跟魔術強森、湖人女郎一起拍照並且熱舞，五人的影片也上了湖人主場「Staple Center」大螢幕。