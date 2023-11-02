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結婚前先查家暴紀錄？綠委喊防患於未然　衛福部擬推試辦計畫

▲如遇家暴可向113保護專線、各縣市家庭暴力防治中心、或是現代婦女基金會尋求協助。（圖／現代婦女基金會提供）
▲如遇家暴可向113保護專線、各縣市家庭暴力防治中心、或是現代婦女基金會尋求協助。（圖／現代婦女基金會提供）

記者林志怡／台北報導

英國於數年前推動《克萊爾法案》，允許女性向警調機構查詢，男友或伴侶是否有前科及暴力傾向，開創政府保護女性避免家暴虐待的新藍圖。今（2）日立法院逐條審議《家庭暴力防治法》修正草案，衛福部長薛瑞元於會中承諾，會研議推動此類小規模試辦計畫，瞭解外國作法是否可以在台灣施行。

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立法院衛環委員會於今天逐條審議《家庭暴力防治法》修正草案，經討論後完成初審，且送院會前不需再交由黨團協商；會中計有5項附帶決議，其中第二項為民進黨立委蘇巧慧等提出。

該附帶決議表示，應參照國外經驗，賦予親密關係潛在被害人「詢問」及「知曉」家庭暴力紀錄資訊的權益，以達成事前避免暴力危害的效果，請衛福部研議如何建立台灣「家庭暴力紀錄資訊揭曉與知情權」機制，以強化家庭暴力事前預防事宜，並於一個月內向立法院提出書面報告。

蘇巧慧原希望參照《克萊爾法案》，在《家庭暴力防治法》中設立專章，但薛瑞元表示，家暴風險資訊揭露與服務社及後續專章，目前尚未與其他機關，如地方政府、民間團體等進行討論，社會共識目前還不清楚。

此外，薛瑞元指出，此舉有利有弊，準備要結婚就可以先去查，怕對象過去是不是有紀錄，有的「愛到卡慘死」，發現真的有紀錄，是否真的代表以後也會有類似行為，其實也不確定，利害評估需要斟酌。

薛瑞元說，這些資訊目前彙整的功能還未到位，貿然通過這樣的法條，執行上可能會有缺漏，明明有問題卻沒查到，以後出問題，很難去處理，所以建議可以採取小規模試辦、搜集有無執行可能性，持續與外界溝通，瞭解外國作法是否可以在台灣施行。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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