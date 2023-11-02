日本2023新生兒菜市場名出爐！「蓮」和「陽葵」奪冠
我國內政部日前公布了最新版的全國姓名統計分析，男性最常見的名字依序為家豪、志明、建宏，女性最常見的名字則依序為淑芬、淑惠、美玲。無獨有偶，日本婦幼網站倍樂生（たまひよ）公司也於昨（1）日揭曉了2023年的日本新生兒命名排行榜，男孩名字以「蓮」奪冠，女孩名字第一名則是「陽葵」。
記者倪浩軒/綜合報導
倍樂生自2005年就開始進行新生兒命名統計，今年調查了約28萬位新生兒的名字，調查期間為今年1～9月。倍樂生公布的2023年新生兒命名排行榜，最常見的男孩名字1～5名依序為蓮、碧、陽翔、湊、蒼，女孩的1～5名則依序為陽葵、凜、翠、紬、結菜。
今年最受歡迎的蓮，去年排在第5，而去年冠軍的碧，今年則落在第2。女孩的陽葵和凜，去年則是同樣位居前兩名不變，但排名第3的翠，去年僅僅位於16名，是男、女孩名字Top5排名榜中進步幅度最大的。
倍樂生表示，替孩子名字選擇中性風沒有性別差異的父母越來越多，比起漢字的筆畫數和含義，人們傾向於更重視讀法和音韻。另外倍樂生也公布了自2005年起累計19年的統計結果，最受歡迎的男孩名字依序為蓮、大翔、悠真，女孩名字則為陽菜、葵、凜。