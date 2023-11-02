《極速悖論》翟子路撩柯佳嬿 昔日同居歐陽娜娜「半裸出門」
柯佳嬿與小13歲的翟子路在陸劇《極速悖論》，上演賽車手與工程師的浪漫姐弟戀，翟子路年僅25歲，因與歐陽娜娜同居知名度大漲，不過宣傳新戲時，該撒的「營業糖」還是要撒，翟子路嘴甜說：「沒有人不喜歡柯佳嬿。」可見他向年上姐姐撒嬌也是很有一套。
記者羅凌筠／綜合報導
翟子路畢業於中央戲劇學院播音系，身高184公分，演出肖戰與楊紫的《餘生，請多指教》受到矚目，他擔任歐陽娜娜MV《143》男主角，拍出感情來，被狗仔活逮翟子路進駐歐陽娜娜香閨4天，從她家打赤膊出來倒垃圾。
搭檔柯佳嬿演螢幕情侶，翟子路回憶兩人第1次見面，柯佳嬿穿著慵懶隨意，開口說話特別溫柔，好有禮貌、好有修養，「我感覺我就像一攤爛泥。」所以他刻意主動熱情一點，打破距離感，他還爆料：「沒有人不喜歡柯佳嬿，因為現場大家對妳非常好，我甚至都有點吃醋，是不是我失寵了？所有人圍著妳轉。」
「跟她工作給我很多安全感，一點兒矛盾都沒有。」翟子路說柯佳嬿比較敏感，沒有人察覺到翟子路情緒不對的時候，柯佳嬿卻看得出來，柯佳嬿開玩笑說：「不是說我比較敏感，因為你滿明顯的。」她透露翟子路在工作上有小小挫折的時候，還是會想把身邊的人照顧好。