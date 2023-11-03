剷除「萬年獨董」！金管會祭兩階段新規　504家上市櫃公司得換人

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而OECD今年10月在馬來西亞舉辦亞洲公司治理圓桌論壇，推廣新版公司治理原則，多數國家要求獨立董事席次不少於1/3，任期不超過9年，為與國際接軌，金管會也要求國內屆期最快2024年起全面分階段適用。
根據金管會證期局統計，截至去年底為止，目前獨立董事席次少於1/3的公司共計有225家，占全體上市櫃的13%，其中百億元規模以上的有44家，百億元規模以下的有181家。
此外，由於金管會要求任期不得超過9年，也就是任期不得超過3屆以上，經統計至去年底，共有504家上市櫃公司獨董已屆3期、9年之久，股本百億元規模以上的共有25家，而百億元以下的更高達479家之多。不過，證期局官員說，由於今年3月底就已宣布過，到明年6、7月才上路，各公司應該有足夠的時間可以做調整因應。
金管會也強調，董事會決策的客觀性及獨立性是OECD公司治理原則強調重點之一，我國自2013年起參考OECD公司治理原則發布三版藍圖，這次會議東協各國分享其針對獨立董事人數及任期多有強制要求，如多數國家要求獨立董事席次不少於1/3，任期不超過9年，金管會推動強化董事會獨立性措施與東協各國實務相近，明年起百億元以上規模企業先上路，其他公司給予3年緩衝到2027年。
此外，金管會也提到，OECD在10月中公布亞洲各國永續政策及實務報告，台灣在上市公司永續資訊、溫室氣體排放揭露比例及取得確信的比例表現突出，揭露家數占比37%、揭露市值占比達91%，高於全球的19%、84%及亞洲的13%、74%，顯示近年推動政策具成效。金管會也將持續關注國際間最新趨勢，衡酌國內實務發展，精進台灣公司治理及永續發展政策，以提升台灣資本市場競爭力。