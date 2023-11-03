富士康驚傳土地歸國有！鴻海重訊澄清：個別自媒體無端造謠生事

剷除「萬年獨董」！金管會祭兩階段新規　504家上市櫃公司得換人

▲為解決「萬年獨董」問題，金管會要求明（2024）年起各上市櫃公司獨立董事席次不得少於1/3，同時任期不得超過9年，其中在「萬年獨董」這部分，就有高達504家公司得換人。（圖／資料照片）
▲為解決「萬年獨董」問題，金管會要求明（2024）年起各上市櫃公司獨立董事席次不得少於1/3，同時任期不得超過9年，其中在「萬年獨董」這部分，就有高達504家公司得換人。（圖／資料照片）

記者顏真真／台北報導

為解決「萬年獨董」問題，金管會宣布透過2階段措施強化公司治理，從2024年起，上市櫃公司半數獨董任期不能超過3屆（9年）、且資本額逾百億的上市櫃公司獨董席次不得少於1/3，2027年起擴大至全數獨董、所有上市櫃公司適用。根據金管會統計，新規合計影響上市櫃公司家數最多729家，光是面臨「萬年獨董」撤換的就有504家，其中資本額百億以上獨董席次低於3分之1者有44家、得撤換「萬年獨董」有25家，這些公司必須在明（2024）年進行調整，其他公司給予3年緩衝到2027年。也由於同時得補人及換人之下，市場預期將引爆獨董搶人潮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於台灣上市櫃公司家族企業多，獨董大多是大老闆的好朋友，或是來源為學校教授、律師及各家公司高層主管，很多都是一當就十餘年，因此，也被戲稱「萬年獨董」。不過，台灣自2013年起參考經濟合作暨發展組織（OECD）公司治理原則發布三版藍圖，自第3版起即以「永續發展」為主軸，呼應國際發展趨勢，今年3月及8月分別公布「永續發展行動方案」及「國際財務報導準則永續揭露準則藍圖」，持續致力推動永續政策。

而OECD今年10月在馬來西亞舉辦亞洲公司治理圓桌論壇，推廣新版公司治理原則，多數國家要求獨立董事席次不少於1/3，任期不超過9年，為與國際接軌，金管會也要求國內屆期最快2024年起全面分階段適用。

根據金管會證期局統計，截至去年底為止，目前獨立董事席次少於1/3的公司共計有225家，占全體上市櫃的13%，其中百億元規模以上的有44家，百億元規模以下的有181家。

此外，由於金管會要求任期不得超過9年，也就是任期不得超過3屆以上，經統計至去年底，共有504家上市櫃公司獨董已屆3期、9年之久，股本百億元規模以上的共有25家，而百億元以下的更高達479家之多。不過，證期局官員說，由於今年3月底就已宣布過，到明年6、7月才上路，各公司應該有足夠的時間可以做調整因應。

金管會也強調，董事會決策的客觀性及獨立性是OECD公司治理原則強調重點之一，我國自2013年起參考OECD公司治理原則發布三版藍圖，這次會議東協各國分享其針對獨立董事人數及任期多有強制要求，如多數國家要求獨立董事席次不少於1/3，任期不超過9年，金管會推動強化董事會獨立性措施與東協各國實務相近，明年起百億元以上規模企業先上路，其他公司給予3年緩衝到2027年。

此外，金管會也提到，OECD在10月中公布亞洲各國永續政策及實務報告，台灣在上市公司永續資訊、溫室氣體排放揭露比例及取得確信的比例表現突出，揭露家數占比37%、揭露市值占比達91%，高於全球的19%、84%及亞洲的13%、74%，顯示近年推動政策具成效。金管會也將持續關注國際間最新趨勢，衡酌國內實務發展，精進台灣公司治理及永續發展政策，以提升台灣資本市場競爭力。

小資族看過來！盤中零股行情揭露間隔時間　11/27起從10秒縮至5秒

台灣百大集團呈現「3新高1衰退」　2025年東協獲利將超越中國

台幣變薄又不敢亂投資！銀行祭定存年息1.71%　半年最高領息8500

美升息循環結束了？專家這麼解讀　美元操作建議低買高賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞