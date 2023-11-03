猿龍争霸　桃捷應援：回程免費再送好禮

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桃捷公司指出，其中價值320元的挺猿一日票有兩個版本，分別有四位球星圖像：「年度MVP林立」、「陳陳大丈夫陳冠宇」、「光速神威陳晨威」、「老虎黃子鵬」。樂天女孩髮香包悠遊卡，共有33款不同圖案卡片，均為球場主要應援的啦啦隊員，個個青春活潑，陽光健康值得收藏。（以上活動獎品圖案均為隨機贈送，無法挑選。）
第二重「應猿你多會 搭桃捷挺桃猿」活動：A19桃園體育園區站為全台第一座棒球主題車站，球迷可以在站內布置的計分板前拍照打卡再上傳桃園捷運的官方臉書活動貼文，就有機會贏得夢寐以求的樂天桃猿球衣、球星簽名球、樂天女孩桌曆等豐富獎品。
桃捷公司表示，本次配合2023中華職棒台灣大賽於11/7、11/8在樂天桃園棒球場開打，桃園捷運大方回饋熱血球迷，提供搭機捷看球賽回程免費的優惠，這兩天球迷們只要搭機捷到A19桃園體育園區站，出站前持球票證明即可兌換當日回程免費搭乘券一張。
桃捷公司呼籲球迷，猿 vs 龍爭霸精彩可期，悠遊卡股份有限公司、樂天桃猿Rakuten Monkeys 都贊助雙重抽獎活動，請球迷粉絲們密切關注桃園大眾捷運股份有限公司官方臉書，為這場棒球盛事歡呼，也歡迎大家一同為樂天桃猿隊加油，把2023年度職棒大赛冠軍留在桃園。