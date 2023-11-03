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Netflix又有動作！廣告版用戶破1500萬　畫質衝1080P：三升級公開

▲Netflix近日公布廣告版目前累積1500萬活躍用戶，同時也將釋出3大升級功能，目前台灣尚未有該方案推出。（示意圖／取自pexels）
▲Netflix近日公布廣告版目前累積1500萬活躍用戶，同時也將釋出3大升級功能，目前台灣尚未有該方案推出。（示意圖／取自pexels）

記者周淑萍/綜合報導

Netflix動作頻頻！但這次是好消息，上月才傳出，有可能會在好萊塢罷工行動結束後的的幾個月內提高訂閱費用，會先從美國和加拿大率先調整，當時沒有獲得官方證實。但似乎接連「漲」聲怕引起反感，Netflix近日在官方Blog上先是公佈了廣告方案累積滿一年突破1500萬用戶的好成績，同時釋出善意，針對現有的「廣告版」提供三項升級，包含畫質升級、可下載觀看以及第四集後可無廣告觀看，但目前台灣尚未該方案。

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Netflix廣告訂閱方案於2022年11月推出，每月費用為6.99元美金，約225元台幣，率先在美國、英國、法國、日本與韓國等共計12個國家推出，台灣目前尚未推出，而在去年推出時，不少人狠酸是在「付錢看廣告」，甚至揚言退訂，但身體是誠實的，官方在上線一年後公佈成績單，Netflix於官方部落格公開，截至目前為止，每月活躍的廣告版訂閱用戶累計已經高達1500萬人，成績算是相當不錯。

▲Netflix 官方公佈「廣告版」訂閱上線一年成績單，截至目前為止共有12個地區上線，累積1500萬訂閱用戶。（圖／翻攝官網）
▲Netflix 官方公佈「廣告版」訂閱上線一年成績單，截至目前為止共有12個地區上線，累積1500萬訂閱用戶。（圖／翻攝官網）
同時也為了吸引更多用戶，Netflix釋出善意，針對廣告版用戶提供三項實用的升級服務：

  1. 影片畫質提供720P和1080P高畫質解析度可以觀看。
  2. 原本限制用戶離線收看的政策也將解除，用戶之後也可下載到裝置上離線觀看。
  3. 2024年第一季起，連續觀看三集有廣告的影片後，於第四集後可享無廣告播放。

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