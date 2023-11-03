紅襪由2013奪冠班底Breslow接任總管！自由市場補強沒預算限制
大聯盟（MLB）自由市場在今（3日）正式開啟，波士頓紅襪也在今（3日）宣布新任總管，將由前紅襪2013奪冠班底Craig Breslow擔任，且在加盟記者會上透露，「休賽季紅襪將全力以赴，且預算不會成為補強上的限制。」
記者張志宇/綜合報導
波士頓當地媒體也問及是否會簽下大谷翔平、Cody Bellinger、Blake Snell等球星，Breslow直言，「我在這個休賽期將全力以赴，我能用我自己的方式來強化球隊，已取得老闆John Henry同意，在今年自由市場上的補強預算上沒有限制。」
Craig Breslow是耶魯大學分子生物物理與生物化學的高材生，更在2013年選手時期隨著紅襪奪冠，退役後到芝加哥小熊擔任助理總管、投手部門副總裁等職務。
在加盟記者會上，對於球隊補強也給出方針，休賽期將在先發投手、內野中線與強力右打者作出補強，已經與老闆John Henry討論過，將會用盡一切可用支援去幫助球隊贏球，畢竟波士頓的文化就是「Excellence（卓越）」為標準。
但注意數據的Craig Breslow也強調，如果球隊想成為穩定的贏家，有時候勢必得做出大膽的決定，就算代價是賣掉人氣球星或農場潛力新秀，這些都是有可能的，畢竟只想著避免失敗，而去做出避險的動作，就注定會做出錯誤的決定。