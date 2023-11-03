全家秋冬起司季！聯名PABLO爆漿泡芙、半熟起司塔 甜點全品項5折
秋冬季節溫度下降！需要濃郁系美食度過食慾之秋，全家推出起司饗宴，陸續推出20款新品，橫跨鹹食、烘焙、甜點、冰品等多種品類，全家minimore甜點新品有「半熟起司塔」、「藍莓乳酪千層蛋糕」登場，還有PABLO聯名「起司小泡芙」，即起購買中杯以上指定咖啡，minimore全品項甜點5折爽吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家minimore甜品聯名PABLO推「起司小泡芙」，起司泡芙皮撒上帕馬森起司粉，灌入帶有鹹甜風味的奶油起司卡士達，香氣濃郁（售價52元）；還有與久久津合作推出「方度乳酪蛋糕」（售價48元、11/8上市），選用日本北海道乳酪經典呈現，口感鬆軟綿密、層次豐富。
起司季除了聯名甜點外，也不能錯過全家推出的新品「藍莓乳酪千層蛋糕」（售價55元）、「北海道乳酪戚風蛋糕杯」（售價38元、11/15上市），以及秋冬必吃的「半熟起司塔」， 塔皮加入帕瑪森起司，內餡選用澳洲奶油乳酪，鹹奶香交織，慢火烘烤出半熟口感。
即起還有購買中杯以上指定咖啡，加購minimore全品項甜點享半價優惠，且全家起司季加碼抽獎活動，即日起至11月28日，凡全家會員購買「起司季指定商品」任2件，即可獲得1次抽獎機會，有機會抽中價值一萬元旅遊金（共3名），買越多、中獎機會越高。
7-11則是推出星宇航空聯名商品第二彈，包括「星宇-胡同醬燒雞翅串」（售價55元）和「星宇-胡同雞腿肉串燒」（售價59元），雞翅串先醃後烤淋上胡同特製燒肉醬，並運用炭火直烤呈現炭燒專門店的炭火香氣；雞腿肉串燒醃製8小時以上充分入味，採用炭火直烤技術並使用胡同特製燒肉醬進行兩次燒烤。