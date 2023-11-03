桃猿想奪冠勢必得避免戰線延長！道博格擺牛棚救火也很關鍵

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主帥曾豪駒在季後挑戰賽時僅帶入3位先發投手，其中就將勝利因子道博格擺在牛棚極為關鍵，在G1、G2搶下勝利，更在G3晉級戰中，將獅隊剩餘的先發投手胡智為打上場，若G4輸球也能確保獅隊在G5無先發投手可用，但最終桃猿避免夜長夢多，3連勝橫掃獅隊晉級台灣大賽。
但進到台灣大賽將採取7戰4勝賽制，主帥曾豪駒將陳克羿放入名單，勢必就是要增添先發投手陣容深度，畢竟味全龍的實力比獅隊來的堅強許多，很難一開始就拿下3連勝。
至於常常會在短期賽事使用的「1、4、7特攻」，將大機率不在桃猿的考量範圍內，因為樂天洋投在國外時都屬於短局數投手，雖威能帝在季後挑戰賽首場對獅隊繳出8局失2分好投，但本身是牛棚投手出身的他，在台灣能負荷先發投手的工作已算是極限，若要更近一步增加工作量將可能弄巧成拙，此外減少用球數來縮短休息天數肯定也不行，畢竟樂天桃猿的牛棚每多投一局，風險就呈指數上升。
桃猿在例行賽牛棚防禦率高達3.90，低於聯盟平均排名5隊第3，但牛棚在季後挑戰賽對陣獅隊，繳出防禦率0的完美表現，洋投道博格扮演重要角色，先是在G1後援1局無失分，在G2聽牌戰中，更是後援2局僅用19球送出2K，主帥曾豪駒也鬆口，在台灣大賽確定道博格將擺在牛棚。