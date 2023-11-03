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桃猿想奪冠勢必得避免戰線延長！道博格擺牛棚救火也很關鍵

▲樂天桃猿投手道博格在台灣大賽將擺在牛棚，勢必是拯救桃猿牛棚的關鍵因子。（圖／記者葉政勳攝 ,2023.10.29）
▲樂天桃猿投手道博格在台灣大賽將擺在牛棚，勢必是拯救桃猿牛棚的關鍵因子。（圖／記者葉政勳攝 ,2023.10.29）

記者張志宇/綜合報導

中華職棒34年台灣大賽將在明（4日）正式展開，由味全龍在天母主場迎戰樂天桃猿，在談起台灣大賽樂天的奪冠因子，將先從季後挑戰賽對陣統一7-ELEVEn獅的策略談起，但避免延長戰線與洋投道博格放到牛棚後是否能維持高檔表現，將是桃猿的奪冠關鍵。

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桃猿主帥曾豪駒在季後挑戰賽時，僅帶入3位先發投手，靠著搭配堅強牛棚就3連勝橫掃獅隊，進到台灣大賽則是在投手陣容再多帶一位先發投手陳克羿，但在7戰4勝的賽制中，要僅靠著4位先發就想拿下冠軍，桃猿勢必得避免戰線延長，不然將會處於不利局面，最好的例子為2010年台灣大賽兄弟象對決興農牛，當年兄弟靠著3大洋先發卡斯蒂、羅曼、麥格倫，四場就解決興農牛。

主帥曾豪駒在季後挑戰賽時僅帶入3位先發投手，其中就將勝利因子道博格擺在牛棚極為關鍵，在G1、G2搶下勝利，更在G3晉級戰中，將獅隊剩餘的先發投手胡智為打上場，若G4輸球也能確保獅隊在G5無先發投手可用，但最終桃猿避免夜長夢多，3連勝橫掃獅隊晉級台灣大賽。

但進到台灣大賽將採取7戰4勝賽制，主帥曾豪駒將陳克羿放入名單，勢必就是要增添先發投手陣容深度，畢竟味全龍的實力比獅隊來的堅強許多，很難一開始就拿下3連勝。

至於常常會在短期賽事使用的「1、4、7特攻」，將大機率不在桃猿的考量範圍內，因為樂天洋投在國外時都屬於短局數投手，雖威能帝在季後挑戰賽首場對獅隊繳出8局失2分好投，但本身是牛棚投手出身的他，在台灣能負荷先發投手的工作已算是極限，若要更近一步增加工作量將可能弄巧成拙，此外減少用球數來縮短休息天數肯定也不行，畢竟樂天桃猿的牛棚每多投一局，風險就呈指數上升。

桃猿在例行賽牛棚防禦率高達3.90，低於聯盟平均排名5隊第3，但牛棚在季後挑戰賽對陣獅隊，繳出防禦率0的完美表現，洋投道博格扮演重要角色，先是在G1後援1局無失分，在G2聽牌戰中，更是後援2局僅用19球送出2K，主帥曾豪駒也鬆口，在台灣大賽確定道博格將擺在牛棚。

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