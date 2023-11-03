吳申梅尪花上億買房！頭期款就要1000萬 無奈過負債人生
「相馮・紅人秀」將於11月25日在高雄流行文化中心海音館登場，歌手馮偉傑、許志豪、吳申梅等9位歌手於今（3）日在台北進行彩排、練唱。其中吳申梅與香港老公結婚將滿一周年，日前透露老公在香港買房，光是頭期款就花了1000萬，開銷頗大，只能過起「負債人生」，她今天受訪時也提到，香港的房子比台灣貴許多，粗估房價破億。
記者吳雨婕／台北報導
吳申梅先前提到，光是在香港買房，頭期款就花了1000萬，今年5月則是在台北置產，裝潢也要400萬，因此如果不吃不喝，每個月開銷就高達10萬，還不包含生活費，讓她自虧過上「負債人生」。
談到香港買房，吳申梅表示與台灣非常不一樣，在香港置產需要找雙方律師，來洽談合約內容，因此房子還差點買不了，花了2、3個月溝通才完成，被問到房價，吳申梅透露：「高台灣很多，可以買信義區的（房子）。」雖然不是她付的錢，但可估算出房價破億。如今香港、台灣兩邊跑，吳申梅感嘆，因為兩地都有貓要顧，所以一定要好好工作，「現在真的『負債』了。」
另外，馮偉傑為了演唱會，兩個月成功甩肉10公斤，他分享每天都在中興大學跑步4000公尺，有時候因為工作忙，甚至半夜都要跑步，體重從71.5公斤減到61.5公斤，「我腰圍小了兩寸，被要求不能再瘦了，造型服都要重新修改了。」