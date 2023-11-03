MLB／北美四大職業運動史上第一人！Will Smith連3年代表3隊奪冠
美國職棒大聯盟世界大賽遊騎兵以4勝1敗擊敗響尾蛇，奪得創隊63年來的隊史首冠，陣中左投Will Smith連3年獲得冠軍戒指，且是代表不同球隊奪冠，更創下了北美四大職業運動紀錄。
記者路皓惟/綜合報導
34歲的Smith在2021年隨著亞特蘭大勇士隊一員舉起冠軍金盃，這名左投在隔年8月被交易到休士頓太空人，又贏得了生涯第2座冠軍，然後在今年3月，他與遊騎兵簽下了為期一年的合約，並代表遊騎兵拿下隊史首冠，完成個人世界大賽三連霸。
「這真的很酷！」Smith表示，「這就是你打球所追求的，能夠和這群夥伴從一起經歷這段旅程，一同取得這樣的成就，感覺實在是太棒了。」
Smith是北美四大職業運度MLB、NFL、NBA、NHL當中，史上第一位在3年內與3支不同球隊奪得3座冠軍的球員，也是史上第3位連續代表3支不同球隊參加世界大賽的球員，前兩人分別是Don Baylor和Eric Hinske。
本季Smith出賽60場，主投57.1局投出55次三振，被擊出44安打失掉31分（28分責失），成績為2勝7敗、防禦率4.40，今年他在世界大賽主投1.1局失掉2分。