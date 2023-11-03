ITF台北國際旅展首日破5萬7千人次 多家飯店單日業績超過3千萬
2023ITF台北國際旅展今（3）日在台北南港展覽館登場，雖然是上班日，但根據主辦單位統計，首日就湧入破5萬7000人次。且開展首日買氣熱絡，老爺、福容、晶華、寒舍及凱薩等多間飯店皆有多位百萬刷手現身，其中寒舍出現單筆500萬、老爺單筆金額達720萬！旅行團銷量也佳，雄獅旅遊首日也有單筆百萬大單，可樂旅遊銷售業績恢復至疫情前的七成，推估明日開始，周末買氣將再創高峰。
記者葉盛耀/綜合報導
此次寒舍集團集結旗下台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、礁溪寒沐酒店、寒居酒店、台北艾麗酒店聯合參展，首賣當日開出漂亮紅盤，旅展現場業績達「3,000萬元」，加上10月6日開賣的寒舍線上旅展與10月27日開跑的實體快閃櫃，整體業績加總已超過「6,000萬元」。住宿商品以「寒舍集團聯合住宿券」表現最為亮眼，狂賣「2,600張」。特別祭出優惠價每張只要4,800元，購買1張即可入住台北喜來登或寒居酒店乙晚，購買2張可入住寒舍艾美或礁溪寒沐，加贈2客早餐。現場購買20張，立即加贈3張。
至於自助餐券，「台北喜來登大飯店十二廚自助餐券」賣出「17,000客」，而「台北寒舍艾美酒店探索廚房自助餐券」賣出「15,000客」緊追在後。寒舍集團還提到，今天有多位神秘百萬刷手先身搶購，其中單筆最大宗訂單為「500萬元」。
凱撒連鎖飯店也提到，首賣當日現場不到下午四點業績已衝破1,000萬元，賣出餐券4,000張及住宿券3,000張，較去年直接成長2倍。今日祭出限時限量台北凱撒及台北凱達雙人自助餐券，每人用餐最低500元起可吃到，30分鐘內搶購一空。同時間，出現首日500萬刷手，買聯合住宿券300張及聯合餐券600張。而線上旅展自10月24日開賣至今，業績已超過1,800萬，相較去年也成長20%，傳刷單更是單筆接到千萬訂單，購買4,000張聯合住宿券，顯示今年買氣熱漲。
至於老爺酒店集團，首日現場業績約3900萬，相較去年同期約成長5%(去年3700萬)。多達五位民眾消費超過500萬元，其中最高單筆豪刷720萬，主要指名團購效期長達一年半的「3,200元聯合住宿券」、「1980元聯合餐飲券」及「礁溪老爺三天兩夜樂活假期」三款明星商品。線上開賣3天加上現場開賣首日，總銷售業績已突破1億元(現場3,900萬、線上6,300萬)，雖受國境開放影響，但仍與去年同期持平。