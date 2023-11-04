今日我最嫩／年僅26歲正妹發言人 她改變了國民黨的中華民國美學
26歲的楊智伃是國民黨最年輕的發言人，世新大學新聞系畢業後，2019年跟著當時卸任新北市長的朱立倫投入2020年國民黨大選初選，2021年朱立倫接任國民黨主席後，楊智伃也開始接觸黨務工作，負責新媒體事務、發言工作，更主持多場記者會跟大型活動，年輕又美麗又有活力的她，成為國民黨每場活動的最大亮點。
記者余祥／台北報導
年紀輕輕就加入國民黨，楊智伃認為，是因為他的老闆朱立倫給年輕人很多發揮的空間，他接任副發言人時才25歲，朱立倫也很願意接受一些年輕團隊的意見跟想法，放手讓他們不斷創新，譬如國民黨的主視覺，現在已經從中華民國美學，變成比較有質感的風格，全代會的主視覺，朱立倫也都讓年輕團隊去發想。
從朱立倫選舉幕僚到國民黨副發言人再到國民黨發言人，楊智伃從幕後走向幕前，在今年選戰過程中，她也屢屢在造勢活動中接下主持棒，也主持國慶酒會，更召開多場議題攻防的記者會，近日熱議的藍白合作兩黨協商中，也都可以看見她的身影，穩健的台風跟超齡的表現都讓許多人刮目相看，更因為亮眼的外型和青春有活力，讓她成為選戰另類新嬌點。
國民黨培育年輕的從政者，過去都是從發言系統開始，桃園市議員凌濤、台北市議員徐巧芯等人，過去也是國民黨發言體系出身，黨內不少人對於年輕新秀的楊智伃都寄與厚望，希望未來能更上一層樓，為國民黨開創更多年輕人的新局。