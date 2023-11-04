MLB／Clayton Kershaw宣布左肩動刀！力拚明年夏天重返球場
生涯至今16年都效力洛杉磯道奇的Clayton Kershaw，將在本季成為自由球員，但在今（4日）Clayton Kershaw在自己的社群媒體IG宣布將進行左肩韌帶手術，力拚2024賽季夏天時能復出，此外Kershaw若明年順利復出，將有望挑戰生涯3000K里程碑目前為2944K。
記者張志宇/綜合報導
Clayton Kershaw在IG上透露，「今天上午我接受手術，以修復左肩肩盂肱韌帶與滑囊，非常感謝執行這項手術的醫師（Neal）ElAttrache的專業知識。希望明年夏天的某個時間點，我能夠復出賽場。感謝大家的祝福。」
現年35歲的Clayton Kershaw，生涯16個球季皆效力道奇，共繳出210勝92敗、平均防禦率2.48與2944K，若明年順利復出，將有望挑戰大聯盟生涯3000K的里程碑，此外Kershaw在今年例行賽主投131.2局，是他近4個球季最多，自責分率為2.46成績。
Clayton Kershaw至2021年結束與道奇的3年約後，在2022、2023賽季都只與道奇簽下1年合約，分別為是1700萬、2000萬美元，早在今年7月時，Clayton Kershaw就因左肩酸痛進入傷兵名單，當時洛杉磯媒體就在猜測這是否是Kershaw的最後一個球季，不過在接受手術後，他希望明年繼續出賽。