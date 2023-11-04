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MLB／洛杉磯檢方已掌握Urias二度家暴證據　大聯盟生涯恐劃下句點

▲洛杉磯道奇投手Julio Urias本季因二度家暴遭禁賽，洛杉磯檢方已掌握相關證據。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇投手Julio Urias本季因二度家暴遭禁賽，洛杉磯檢方已掌握相關證據。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著大聯盟（MLB）自由市場開啟，洛杉磯道奇共有12位球員成為自由球員，其中就包括家暴左投Julio Urias，根據美媒《ESPN》在近日透露，檢方已掌握Urias二度家暴的證據，大聯盟生涯恐劃下句點。

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根據《ESPN》指出，Julio Urias此次家暴，是在觀賞完MLS（美國足球聯盟）比賽後，在洛杉磯BMO體育場外與老婆發身口角，且警方已掌握相關影片做為證據，正在傳喚相關目擊者與證人到場，若家暴案成立起訴，Urias恐結束大聯盟生涯。

隨著Julio Urias成為自由球員，洛杉磯媒體《Doger Blue》更直言，Julio Urias在道奇的時光已經結束，且若是二度家暴成立，恐斷送他的大聯盟生涯。

Julio Urias本次家暴已是二度再犯，早在2019年5月就曾因涉嫌家庭暴力被捕，並被判處禁賽20場，雖當時沒遭到洛杉磯檢方起訴，但仍完成了為期52周的家庭暴力諮詢計劃。

Julio Urias本季21場出賽均為先發，共繳出11勝8敗、防禦率4.60的成績，整季送出117K，大聯盟生涯至今出賽158場，其中先發122場繳出60勝25敗、防禦率3.11與710K的成績。

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