蔡明亮失言「像火山爆發」！校園賣票情緒勒索 突發文向路人道歉
知名導演蔡明亮曾入圍柏林影展的電影《日子》，近日在台灣全面上映，他親力親為到校園推廣售票，卻因為壓力太大失言，自嘲「像火山爆發」，脫口說出一句「台灣人應該要看侯孝賢、楊德昌或蔡明亮的電影，不然很丟臉」，他當下發現自己說了重話，趕緊開玩笑打圓場，事後回想很後悔，在網路上公開向當事者道歉。
記者江芷稜／綜合報導
蔡明亮的《日子》2020年在柏林影展獲得泰迪熊獎的評審團獎，並入圍金馬獎3項提名，今年10月才在台灣正式上映，導演昨在台灣大學向4位路人推薦賣票，卻碰了軟釘子，他太過心急，竟說出「生為台灣人是不是應該至少看一部侯孝賢的電影，或至少看一部楊德昌的電影，或至少一部蔡明亮的電影，不然被人家問起來會不會有點丟臉」，場面一度尷尬，他自覺話說得太重，立刻補充一句「我是說笑的」緩和場面。
為了賣票失言，他昨晚發文向當事人致歉，表示自己心急加上疲累，「竟然像火山爆發，對人出言不遜起來」，雖然路人只對他笑笑沒有翻臉，蔡明亮卻驚覺說錯話，非常沒有禮貌，「覺得丟臉的是自己，每一個人都有自由，決定做任何事，決定看自己想看的電影，我不該強人所難」，藉由臉書向4位路人道歉。
影迷對此反應兩極，有人認為他說得對，台灣人應該多捧場電影，「台灣電影史上有侯孝賢、楊德昌、蔡明亮是多麼幸福美好的事」；也有人表示不應該情緒勒索，以「至少你知道做錯了」、「懂得反省是種美德」安慰他，蔡明亮要影迷不必擔心，「我休息一會就好了，謝謝這段時間陪我賣票的學校師生，與各行號單位的同仁及長官，也謝謝願意看《日子》的朋友，很高興跟大家一起為我們的明天努力」。