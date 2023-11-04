朴寶英爆李秉憲唱歌變尿點！他砸數億出國 一開口大家輪流上廁所
韓國影帝李秉憲2006年和經紀人孫錫宇成立「BH娛樂」，公司規模日漸壯大，5月舉辦17年來首次團健活動，他大手筆豪砸數億元韓幣，邀請20多名演員和40多位員工們一起到越南峴港旅遊4天3夜，過程相當開心，同公司演員朴寶英事後爆料，身兼前輩和老闆身分的李秉憲在大家同歡時，唱了一首老牌歌曲〈My Way〉，竟然成了全場「尿點」，大家趁著空檔輪流去上廁所，場面相當搞笑。
記者江芷稜／綜合報導
李秉憲8月上劉在錫主持的節目《You Quiz》，提到在公司活動現場，只能想到〈My Way〉這首歌，沒料到一開口時就破壞了歡樂氣氛，大家沒有喊出「安可」，反而把他當作空氣看待，輪流去上洗手間，或是各做各的事，直到他演唱完畢，大家又一窩蜂走進來，他只能自嘲「大家還是需要我呀，才能去廁所！」
演員朴寶英近日在《You Quiz》也大方透露團健祕辛，因為演員忙拍戲，很少會有同歡活動，大家都很珍惜難得相聚時光，玩得特別開心，結果李秉憲一上台後，突然意識到「啊，這果然還是公司活動，高層也都在這裡」，然後就各自把這當成休息時間，輪流去上廁所，或是忙著品嘗食物、跟旁人聊天說笑，她比手畫腳的描述，逗得劉在錫哈哈大笑。
朴寶英還加碼爆料除了李秉憲之外，當天氣氛都很嗨，包括女團I.O.I出身的演員鄭彩妍邊唱邊跳，帶領大家一起唱輕快舞曲，自己考量現場人員年齡層較大，選擇唱Trot韓國演歌。演員們都對海外團健很滿意，難得留下合影，讓影迷羨慕不已，直呼「公司成員的感情真好啊」。