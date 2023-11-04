影／台灣大賽龍猿爭霸正式開打！小龍女賽前「冠軍」戰歌助威
中華職棒34年台灣大賽G1將在今（4日）正式展開，將由樂天桃猿威能帝對決味全龍本土王牌徐若熙，賽前小龍女也跳起《 We Are The Champions 》助威，味全龍也在首局就有分數進帳，靠著四棒劉基鴻掃出左外野2分砲先馳得點，2局打完味全龍以2:0領先樂天桃猿。
記者張志宇/台北報導
G1勝負至關重要，若綜觀整個台灣大賽歷史來看，在30支取得1勝0敗的球隊中，共有多達26支球隊順利捧起冠軍，奪冠率為約86%，過去僅1991年統一7-ELEVEn獅與1997年為全龍、2008年統一7-ELEVEn獅與2016年的義大犀牛能在G1吞敗後，仍能奪下冠軍，但封王率僅約13％。
台灣大賽G1先發打序：
味全龍：
第一棒：拿莫．伊漾（一壘）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：郭天信（中外野）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：李凱威（二壘）
第六棒：林孝程（左外野）
第七棒：蔣少宏（捕手）
第八棒：張政禹（游擊）
第九棒：冉承霖（右外野）
先發投手：徐若熙
樂天桃猿：
第一棒：林立（二壘）
第二棒：成晉（右外野）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：廖健富（指定打擊）
第五棒：陳俊秀（一壘）
第六棒：林承飛（游擊）
第七棒：朱育賢（左外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：陳威晨（中外野）
先發投手：威能帝