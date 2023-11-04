台灣大賽／桃猿G1延長賽吞敗 曾總：專注明天！打線恐會作出變動
中華職棒34年台灣大賽G1今（4日）由味全龍在主場迎戰樂天桃猿，派出徐若熙（龍）先發對決威能帝（桃猿），此戰味全龍在延長賽14局靠著劉基鴻擊出再見全壘打以3:2擊退樂天桃猿，對於此戰的失利與與是否在G2調整打線，桃猿主帥曾豪駒則表示，「最後輸在再見全壘打，但今天已經結束了，現在只想專注明天的比賽，對於打線是否作出調整，將會思考後再決定。」
記者張志宇/台北報導
此戰雙方從5點鏖戰至10點才結束，龍隊靠著劉基鴻在延長賽敲出再見全壘打才獲勝，樂天主帥曾豪駒表示，「兩隊的球員都表現得很好，雖然一開始威能帝被打出一發全壘打，但後續都有穩定下來，球員也都盡全力了，今天已經結束，我們只想專注明天的比賽。」
本場樂天主砲林立擔綱第一棒，但整場6打數並沒有敲出安打，若是加上季後挑戰賽對陣統一7-ELEVEn獅的數據，林立近4場比賽18打數僅敲出1安，對於是否在G2調整打線，曾總則透露，「林立一直是我們打線中倚賴的打者，雖然數據呈現出來是不好的，但擊到球的品質仍是好的，但棒次是否會調整仍會在思考後，再決定是否作出變動。」
此戰味全靠著第四棒劉基鴻首局兩分砲先馳得點，但樂天在7局上靠著林承飛、朱育賢接連安打將比數扳平，接著雙方一直無法攻破對手，進入延長14局下，劉基鴻擊出再見全壘打，演出單場雙響砲，終場味全龍3：2一分險勝，在系列賽拔得頭籌。