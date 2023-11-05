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饗A JOY「一堆空位」被評過氣！真相讚嘆台灣經濟：跨年場5368元

▲「饗A Joy」位於台北101的86樓，不只是台灣位置最高的自助餐，收費也是全台最貴的Buffet。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「饗A Joy」位於台北101的86樓，不只是台灣位置最高的自助餐，收費也是全台最貴的Buffet。（圖／記者蕭涵云攝）

記者黃韻文／綜合報導

全台最貴的Buffet自助餐「饗A Joy」，晚餐含服務費每人高達4268元，身為台灣吃到飽界天花板，開幕至今3個多月來，依然話題十足。4日有網友貼出訂位截圖，指平日都還有空位可訂，詢問眾人「一堆空位是不是過氣了」，再次引起熱論。

「饗A Joy」位於台北101的86樓，不只是全台位置最高的Buffet餐廳，也是最貴的自助餐吃到飽，全餐期供應相同品項、收費亦不分平假日，只有午餐3280元、晚餐3880元兩種價位，都需各加10%服務費，算下來吃頓晚餐每人要價高達4268元。

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批踢踢網友4日發問：「饗A Joy號稱包肥天花板，龍蝦聽說已經變螯蝦了，然後又一堆空位，是不是過氣了？」隨文附上訂位查詢截圖，顯示11月周一到周五每天都有空位可預訂。也有其他人附和：「一般人吃到的價值可能連1000元都不到」、「不如饗饗吃兩次」、「年紀越大越覺得吃到飽沒意義」。

▲網友附上訂位查詢截圖，顯示11月平日每天都有空位可訂，詢問眾人是否過氣了。（圖／翻攝批踢踢）
▲網友附上訂位查詢截圖，顯示11月平日每天都有空位可訂，詢問眾人是否過氣了。（圖／翻攝批踢踢）
但「過氣說」隨即被眾人推翻：「你沒看到假日還是滿的嗎」、「假日加價還全滿，經濟史上最好」，也有人為「龍蝦變螯蝦」緩頰，由於現在非龍蝦捕撈季，替換成螯蝦的餐廳不只饗A Joy。

《NOWnews》實際查詢饗A Joy訂位狀況，首輪午餐一（11:30至14:00）近一個月只剩2天平日可訂位，而最熱門的晚餐時段（18:00至21:30），近一個月內不分平假日已全訂滿。而原PO查詢的是第二輪午餐二時段（14:45至17:15），由於用餐時間較尷尬，幾乎平日都還能訂位。

▲實際查詢饗A Joy訂位狀況，午餐一、晚餐時段近乎滿座。（圖／翻攝官網）
▲實際查詢饗A Joy訂位狀況，午餐一、晚餐時段近乎滿座。（圖／翻攝官網）
曾前去饗A Joy用餐的張姓民眾認為，肋眼牛排水準可達專門店單份千元以上等級，生魚片的魚種很精緻，大顆的現剝生蠔也很推薦。食材等級明顯吃得出來比饗饗高出一大階，「對於不想要特定食材的客製化，有求必應的幅度特別高」。他認為，料理總評約符合台幣3000元出頭的水準，「剩下1000元就當作是台北101的高樓風景費用。」

▲饗A joy的現剝生蠔頗受好評。（圖／Elvis Chang提供）
▲饗A joy的現剝生蠔頗受好評。（圖／Elvis Chang提供）
而「饗A Joy」也將開放2023年聖誕節、跨年訂位，11月10日上午10時優先開放黑卡會員卡位，11月17日起開放金卡會員，一般民眾若是想搶位，得排隊等第三輪，聖誕場於11月24日、跨年場於11月30日全面開放訂位。

不只訂位順序分等級，餐費也升級，聖誕場、跨年場的晚餐由3880元升至4880元，再加上10%服務費，等於晚餐每人高達5368元。而跨年場加開「晚餐二」時段，從晚上10點半吃到凌晨1點，若想訂位得先「全額預付」。

▲饗A Joy 2023年聖誕、跨年價目表。（圖／業者提供）
▲饗A Joy 2023年聖誕、跨年價目表。（圖／業者提供）

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