饗A JOY「一堆空位」被評過氣！真相讚嘆台灣經濟：跨年場5368元

「饗A Joy」位於台北101的86樓，不只是全台位置最高的Buffet餐廳，也是最貴的自助餐吃到飽，全餐期供應相同品項、收費亦不分平假日，只有午餐3280元、晚餐3880元兩種價位，都需各加10%服務費，算下來吃頓晚餐每人要價高達4268元。
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但「過氣說」隨即被眾人推翻：「你沒看到假日還是滿的嗎」、「假日加價還全滿，經濟史上最好」，也有人為「龍蝦變螯蝦」緩頰，由於現在非龍蝦捕撈季，替換成螯蝦的餐廳不只饗A Joy。
《NOWnews》實際查詢饗A Joy訂位狀況，首輪午餐一（11:30至14:00）近一個月只剩2天平日可訂位，而最熱門的晚餐時段（18:00至21:30），近一個月內不分平假日已全訂滿。而原PO查詢的是第二輪午餐二時段（14:45至17:15），由於用餐時間較尷尬，幾乎平日都還能訂位。
曾前去饗A Joy用餐的張姓民眾認為，肋眼牛排水準可達專門店單份千元以上等級，生魚片的魚種很精緻，大顆的現剝生蠔也很推薦。食材等級明顯吃得出來比饗饗高出一大階，「對於不想要特定食材的客製化，有求必應的幅度特別高」。他認為，料理總評約符合台幣3000元出頭的水準，「剩下1000元就當作是台北101的高樓風景費用。」
而「饗A Joy」也將開放2023年聖誕節、跨年訂位，11月10日上午10時優先開放黑卡會員卡位，11月17日起開放金卡會員，一般民眾若是想搶位，得排隊等第三輪，聖誕場於11月24日、跨年場於11月30日全面開放訂位。
不只訂位順序分等級，餐費也升級，聖誕場、跨年場的晚餐由3880元升至4880元，再加上10%服務費，等於晚餐每人高達5368元。而跨年場加開「晚餐二」時段，從晚上10點半吃到凌晨1點，若想訂位得先「全額預付」。