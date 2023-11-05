日本松山市撞轎祈福祭重現台北市府前廣場　蔣萬安：明年擴大舉辦

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蔣萬安會前受訪表示，2014和松山市簽訂友好交流城市，今年是松山市第4次演出，且今年2月台灣燈節回到台北，松山市還特別包機讓松山市民來台參與，對此非常感動。而明年就是10週年，屆時也會擴大規模，重新換約並加入更多交流，不只是現在的宗教、文化和藝術方面，未來還有包含教育、體育各方面，希望有更多活動合作，持續深化2市交流。
他分享，這次上轎沒有特別緊張，因為以前就很喜歡刺激的運動、活動。松山市將傳統活動帶來市府廣場前，他們也都很專業、很有經驗，尤其這些抬轎的人平時訓練也很久，心情非常興奮且感受新奇。
而除了蔣萬安之外，副市長李四川及林奕華、台北市議長戴錫欽皆出席活動並穿短掛和站上神轎體驗。
台北市政府上午在府前廣場舉辦日本愛媛縣松山市大神轎來台北撞轎祈福活動，北市府指出，日本松山市大神轎撞轎祈福盛典有400年歷史，撞轎祈福前會先踩街，期間扛轎者會上下左右用力搖動神轎的靈魂，祈求五穀豐收、生意興隆，神轎隊伍到定點會進行數次激烈撞轎儀式，讓觀看者感受兩方人馬互不相讓的熱血沸騰畫面。
而在會前受訪時，蔣萬安被問及藍白合，他表示，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室及黨中央會有最好答案，且會緊密溝通並提出最好規劃及整體通盤考量，他全力支持侯友宜及黨內提名8名北市立委參選人。
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