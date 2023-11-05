徐佳瑩突開直播嗑香蕉畫面流出！唱到一半喊停　全因粉絲說這句話

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徐佳瑩自彈自唱〈心裡學〉前，開心吃著香蕉、喝水，把現場當成自己房間一般愜意，起初她開玩笑的說：「我今天要唱〈兩隻老虎〉。」還當場唱了兩段歌詞，接著才正經的表示，要演唱9年前寫的歌曲〈心裡學〉，「那時候是因為我以前談戀愛的時候，會寫很多歌，歌詞『别再找日子麻煩』、『你說一聲我就走開』，真的是一個很倔強的女子欸。」
而歌曲〈心裡學〉才唱到一半，四片巨型螢幕向兩旁分開，整個房間竟然從台底升起，緩緩升到三層樓高的空中，一曲唱畢，徐佳瑩向網路上的歌迷們道別，結束演唱會現場直。台下歌迷開心對徐佳瑩喊：「妳好正！」徐佳瑩立即笑回：「你說我很正喔，謝謝，等等去跟我的經紀人領錢，謝謝你，你人真的很好。」
之後徐佳瑩的「房間」逐漸飛向觀眾席，降落在觀眾席中央，她立刻與歌迷來個近距離接觸，彎下腰與熱情的粉絲們握手，她寵粉的問歌迷今天想聽什麼歌，歌迷點歌〈人啊〉，她也馬上更改歌單，改唱此曲。唱完該曲後，徐佳瑩開口演唱〈在意這件事〉時，才唱了一句隨即喊停，原來是台下有粉絲向她表示，希望能聽到徐佳瑩祝福生日快樂，徐佳瑩寵溺的說：「你們真的是考驗我的功力欸，好啦，你們今天想幹嘛就幹嘛，祝你生日快樂。」還唱起了生日快樂歌，也不忘虧粉絲：「看到你們我也很開心，那可以讓我專心唱歌了嗎？」
此外，今天徐佳瑩的家人、好友們同樣也熱情到場欣賞，包括八三夭的霸天和劉逼、李友廷、林曉培、孫盛希、陳勢安、彭佳慧、黃小柔、蘇打綠的阿龔與馨儀。