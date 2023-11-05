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阪神虎睽違38年日本一總冠軍！肯德基爺爺魔咒解除　大阪球迷瘋狂

▲阪神虎睽違38年日本一！肯德基爺爺魔咒解除，大阪球迷瘋狂。（圖／美聯社／達志影像）
▲阪神虎睽違38年日本一！肯德基爺爺魔咒解除，大阪球迷瘋狂。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

日職阪神虎隊今（5）日在日本一系列賽（日本大賽）睽違59年「關西對決」出戰歐力士猛牛，阪神虎隊順利以7:1擊敗歐力士，拿到睽違38年的日本一總冠軍，上次奪冠已經是1985年，日本大阪球迷都瘋狂，著名的「肯德基爺爺魔咒」也順利解除。

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阪神虎在今年先是在例行賽，睽違18年奪冠，拿到央聯冠軍，球迷已經受不了跳道頓堀，不過高潮系列賽、日本一系列賽打到第七戰又奪冠，讓阪神虎迷瘋狂。

提到「肯德基爺爺」，大家都會聯想到那位白色頭髮、鬍子，加上有拐杖，笑容常開的Harland David Sanders（桑德斯上校），而肯德基也常在店舖外，設立他的人像，讓粉絲可以識別。

▲肯德基爺爺魔咒，是阪神虎迷心中永遠的痛。（圖／肯德基提供）
▲肯德基爺爺魔咒，是阪神虎迷心中永遠的痛。（圖／肯德基提供）
有趣的是，日本也有「肯德基爺爺的詛咒」（日語：カーネルサンダースの呪い），在1985年阪神虎拿下日本一總冠軍時，球迷紛紛瘋狂慶祝，並且高喊奪冠球員的名字跳河，但當時有球迷認為桑德斯上校外型跟阪神虎洋砲 Randy Bass很像，因此把「它」丟入河中，但卻也引發「詛咒」。

阪神虎自此都沒再拿到央聯冠軍，直到2003年星野仙一率領的虎軍打破「小魔咒」，拿到央聯冠軍，2005年岡田彰布監督又拿下央聯冠軍，但終究無法打破自1985年以來的「肯德基爺爺詛咒」。

▲阪神虎隊Randy Bass。（圖／美聯社／達志影像）
▲阪神虎隊Randy Bass。（圖／美聯社／達志影像）
「肯德基爺爺詛咒」甚至還紅到世界各地，直到2004年波士頓紅襪隊，終於打破「貝比魯斯魔咒」，小熊隊也在2016年順利解除「山羊魔咒」，目前世界上職業運動，就數日職阪神虎「肯德基爺爺魔咒」最可怕。

▲阪神虎隊睽違18年奪冠，岡田彰布監督被球員「胴上」高拋。（圖／美聯社／達志影像）
▲阪神虎隊睽違18年奪冠，岡田彰布監督被球員「胴上」高拋。（圖／美聯社／達志影像）
2009年，肯德基爺爺從河中被打撈出來，但左手跟招牌的眼鏡卻都「不見」，有球迷認為，這是幸運的徵兆，不過要以正統性來看，2014年的阪神虎曾以「下剋上」打進日本一總冠軍賽，但卻不敵軟銀鷹隊，這也是虎軍近期最靠近冠軍的時候。

▲因應阪神虎可能封王，日本大阪最熱鬧的心齋橋商業區，將有日本警方嚴守。（圖／晶華酒店提供）
▲因應阪神虎可能封王，日本大阪最熱鬧的心齋橋商業區，將有日本警方嚴守。（圖／晶華酒店提供）
▲肯德基爺爺桑德斯上校。（圖／NOWnews資料照）
▲肯德基爺爺桑德斯上校。（圖／NOWnews資料照）
今年阪神虎不但挑戰「解除魔咒」成功，阪神虎隊所屬主場阪神甲子園球場店，展示這尊「真人比例」的人像看板，也發揮效果。

▲日職阪神虎隊有機會奪冠，解除「肯德基爺爺魔咒」。（圖／日本肯德基）
▲日職阪神虎隊有機會奪冠，解除「肯德基爺爺魔咒」。（圖／日本肯德基）

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