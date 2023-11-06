沒看到阪神虎奪冠前我不能死！日本102歲超死忠熱血虎迷阿嬤爆紅
阪神虎睽違38年奪冠，拿下日本一總冠軍，不少虎迷都十分資深，但要提到虎迷有多熱情，或是多麼瘋狂，目前已經102歲的人瑞，村重富美阿嬤，絕對可以大聲說自己才是「資深虎迷」，因為她從虎隊剛成立就支持到現在，已經是支持87年的「狂粉」，她甚至在日前接受《讀賣新聞》訪問時語出驚人，「沒有看到阪神虎奪下日本一之前，我不能死。」要親眼見證阪神虎再度奪冠。
記者吳政紘/綜合報導
目前住在老人安養設施的村重阿嬤，1921年在山口縣出生，她是在1936年日職成立時期，開始喜歡上阪神虎隊（當時叫做大阪虎），她親眼見證第一代「老虎先生」藤村富美男的活躍，也用廣播來收聽賽事，對棒球開始越來越喜愛。
她透露，自己是邊聽廣播，邊期待阪神虎表現，也逐漸了解棒球規則，不過日本進入二戰期間，連甲子園都曾被徵收過，她第一次到現場看球，則是在戰後到廣島縣，觀看阪神虎隊比賽。
親眼看到藤村富美男的身影後，她說：「雖然還不太記得贏或輸球，但看到實際有球員在打球的身影，很令人開心。」
或許也是這樣，村重富美阿嬤也成為瘋狂的虎迷，她結婚後也移居神戶居住，頻繁前往甲子園球場觀戰，藤村之後，她喜歡的球員，就是田淵幸一、岡田彰布（現役監督）等，1985年日本一總冠軍系列賽，阪神虎隊奪冠，她也到現場觀戰，並且買了虎隊吉祥物「Tolucky」，現在還在她的身邊。
村重富美阿嬤有多愛阪神虎，她說：「在我死之前，我不會把它（玩偶）讓給我的孫子。」甚至她每天都還在看日本體育新聞，並且會批評球員表現，真的超級死忠。
2010年開始，她開始前往老人安養機構生活，疫情前她常到球場，她說：「沒看到阪神虎再度拿下一次日本一總冠軍之前，我不能死。」