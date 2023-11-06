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集結國內頂尖醫療人才　12個臨床試驗聯盟發表卓越成果

▲集結國內頂尖醫療人才　12個臨床試驗聯盟發表卓越成果
▲集結國內頂尖醫療人才　12個臨床試驗聯盟發表卓越成果

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】衛生福利部舉辦「臺灣特定疾病臨床試驗合作聯盟（TCTC）成果發表會」，由國科會、經濟部、協會、各特定疾病臨床試驗合作聯盟與醫院代表，及醫藥品查驗中心等共同參與。

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特別疾病為導向　集結上百名頂尖醫療人員

TCTC以特別疾病為導向而成立，共計12個臨床試驗聯盟，包括：肺癌、乳癌、心血管病、胃腸疾病及幽門桿菌、小兒感染症、上消化道、急性腎損傷及腎病、精神疾病、肝臟疾病、泌尿道癌、頭頸癌及食道癌、心臟衰竭等。

從2011年成立至今，12個TCTC已集結超過200名國內頂尖，且經驗豐富的臨床試驗醫師及試驗主持人，聯盟共計執行超過1,000件次臨床試驗，收納超過9萬名受試者，在聯盟協力下，成功案件超過700件，加速新藥物成功上市超過130件；除此之外，各聯盟成員曾擔任國際臨床試驗總主持人、諮詢（指導）委員會成員超過210人次，顯現我國專業人才廣受國際認同。

健保給付＋治療指引　提供貢獻顯著　

除此之外，衛福部表示，以中央健康保險署的降血脂藥物給付標準為例，TCTC所建置大型的血脂及動脈硬化相關疾病登錄資料庫與追蹤機制，提供了健保修改給付標準相當重要的參考，從而讓國人能夠接受更好的醫療照護；而藉由長期積極的參與大型國際臨床試驗，TCTC的聯盟主持人以見證全球心臟衰竭指引改變脈絡的豐富經驗，參與臺灣多項心臟衰竭治療指引及共識的修訂，足見TCTC產生的社會影響極其深遠。

促進新藥物上市　造福更多病患

TCTC所執行之臨床試驗成功促進新藥物上市，彰顯臺灣在醫療科技領域的卓越實力，同時也提升了臺灣在臨床試驗的國際競爭力。部長薛瑞元除針對TCTC的卓越成果予以表揚及肯定外，也期勉各聯盟未來能持續合作，共同營造更優質的臨床試驗環境。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59799

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