▲全球3800萬人與這病共存！ 第二屆「讓愛更好計畫」朝三大願景持續努力

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台灣HIV疾病獲得控制 汙名化與錯誤資訊等「心魔」成感染者最大阻礙距離首位HIV感染者於1981年在美國加洲洛杉磯被發現，HIV感染者的生活已有巨大轉變，經過42年醫學界不懈的努力，一個患有HIV並接受治療的感染者已經可以在控制病毒量的同時，過上長久且健康充實的生活。然而儘管我們已經取得了這樣的突破，目前在全球仍有3800萬人罹患HIV；並且在某些地區，社會汙名化與錯誤的HIV資訊仍然阻礙著很多感染者接受檢測、穩定治療。根據聯合國聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)推算，在2020到2030年間，就預計會有44萬人因為HIV相關的社會汙名阻礙治療而死亡。
根據疾管署2022年HIV疫情概況的資料顯示，台灣HIV的新感染率已降至19年來最低，與2021年相比，降幅達14%且在世界衛生組織(WHO)所訂定的90-90-90三大指標執行進度上，台灣已提前於2021年達到目標，是亞洲地區執行狀況最好的國家之一。但在2020年台灣愛滋病學會及台灣愛滋病護理學會提出的「愛滋認知網路調查」結果卻顯示，有多達5成民眾對於HIV仍存有負面印象，有4成民眾對感染者與感染途徑有錯誤的認知或負面想法，顯見台灣社會大眾對於HIV的歧視與污名仍然存在。
GSK與子公司ViiV致力於支持全球HIV倡議組織 在台灣建立第三方資源平台AFBLGSK長期以來一直專注於HIV治療領域，子公司「ViiV Healthcare(簡稱ViiV)」成立於2009年，是目前全球唯一100%致力於HIV相關藥物研發的製藥公司，秉持著「不遺漏任何一位 HIV 感染者」的使命，除了全心投入新型治療與預防藥物的開發之外，ViiV也積極與世界上不同的組織與社群合作，改善HIV汙名和歧視的問題，像是在2020年世界愛滋日與專業照片圖庫 Shutterstock合作推出「HIV in view」攝影藝廊，藉由鼓舞人心的照片，希冀改變世界看待 HIV 的角度。
同時，ViiV與GSK也在世界各地支持並且資助有關HIV倡議的計畫與項目， 自 2010 年起已提供超過 750 個資金專案挹注、共計投資超過 8,000 萬英鎊於社群專案，直接受惠全球 260 萬人。GSK在支持台灣在地HIV社群多年後，於2022年決定開創一個第三方倡議交流平台「Act For Better Love 讓愛更好」，由台灣不同領域的HIV專家、感染者權益組織以及學者組成，以年度為單位，制定徵件主題，並接受全台HIV倡議團體的計畫案投稿，選出最能符合HIV感染者需求的計畫案並給予資金支持。
GSK 臺灣總經理余慧明（Sherman Yu）說：「GSK的使命是共同戰勝疾病，而 GSK 身為傳染疾病領域的全球領導者並在 1980 年代就成為 HIV領域的先驅，持續改善HIV感染者的生活品質是我們的一貫承諾。很榮幸能在第二年繼續支持讓愛更好平台，攜手專家學者與在地團體，支持創新的社群倡議，為台灣感染者打造更好的居住社群。」
延續去年成功經驗 2023 AFBL持續支持8項HIV計畫案在去年AFBL平台共支持了五項不同的HIV計畫案，從偏遠地區的HIV篩檢與衛教到外籍移工的HIV多語治療指南，每個計畫案都圍繞著AFBL創立的三大願景：「預防HIV傳播，提升三大指標」、「達成HIV零歧視、去汙名化」、「提升HIV感染者生活品質與總體性健康」。在今年(2023)，AFBL平台更是擴大通過了八項計畫案，期望能讓更多有想法、有執行力的HIV倡議組織能著手改善台灣HIV感染者的環境。
致力打造HIV感染者更好的未來 GSK呼籲各界一同加入台灣的HIV治療成果，是各界經過多年努力而得到的，而目前HIV感染者所面臨的困境，像是歧視、汙名化與老年化長照等問題，相信也能經由台灣各地HIV倡議團體持續不斷的改善而解決，作為AFBL計畫的支持者GSK Taiwan也希望藉由「Act For Better Love 讓愛更好」期盼能有更多關注HIV相關議題的民間企業、組織或是政府單位能與GSK一同為台灣HIV感染者創造出更友善、包容、零歧視的未來。
本屆「Act for Better Love讓愛更好」無給職評審委員(按姓氏筆畫排列)為聯合報系元氣中心醫藥組李樹人組長、高雄榮民總醫院感染科林錫勳主任、紅絲帶基金會林頂顧問、國立成功大學醫學院國際事務副院長柯乃熒教授、東海大學社工系徐森杰助理教授、亞東醫院感染管制中心主任楊家瑞、台大醫院感染科謝思民醫師、台北市立聯合醫院仁愛院區感染科顧文瑋主任。
本次入選計劃案則有(按筆畫排列)台灣新滋識同盟的【2023性工作者工作坊】、台灣露德協會的【愛滋感染者中老年生活福祉促進計畫】、台灣基地協會【讓愛說故事】、台灣紅絲帶基金會的【Know Your Status】、台灣愛之希望協會的【讓愛唯一】、台灣預防醫學學會的【公益慈善舞台劇-看見幸福那一刻】、愛滋感染者權益促進會【開進牆內的花:朵朵信箱】和臺灣感染誌協會的【陽性意志】。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59806
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