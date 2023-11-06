影／出來混總是要還！勇士「嘴綠」Green遭襲蛋 引發美球迷熱議
美國職籃NBA金州勇士當家前鋒「嘴綠」Draymond Green，在今(6日)作客面對克里夫蘭騎士隊的比賽，個人表現不俗，攻下18分8助攻外加3次抄截，但球迷討論的卻不是本場比賽Green的表現，而是在比賽當中遭到騎士中鋒Jarrett Allen的一腳重擊攻擊到他的重要部位，Green隨即顯得非常疼痛並倒地不起，也引發球迷熱烈討論。
實習記者陳品翔/綜合報導
事件發生在第一節開打約莫2分鐘左右，Green在與對手爭搶籃板時，重要部位被對手Jarrett Allen襲擊，Green隨即倒地並神情凝重，不過在休息一陣子後，應該沒有大礙，Green仍持續留在場上。
向來在球場上以小動作眾多的Draymond Green，其最著名的事件是在2016年西區決賽的G3，Green在第二節在一次切入時試圖製造犯規，進而朝向雷霆中鋒Steven Adams的下體狠狠地踹了下去，讓後者相當痛苦的倒地不起。當下裁判給了Green 1次一級惡意犯規，不過賽後不少球迷認為這次判罰太輕了，比賽隔天NBA官方將此次犯規升級成二級惡意犯規，並對Green處以25000美元的罰款。
當這次輪到Draymond Green自己的重要部位遭襲擊，美國球迷也相當關心此次事件並笑稱，「Steven Adams正在偷笑」、「還好他已經有小孩了」、「不是不報只是時候未到」。