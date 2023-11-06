江和樹批民眾黨不分區「乞丐多」 邱顯智要求道歉、柯文哲懲處
民眾黨不分區立委名單傳出列入越配、台灣新移民協會理事長麥玉珍，但民眾黨台中市議員江和樹開直播批評，「怎麼乞丐這麼多」；對此，民眾黨主席柯文哲則表示，現在台灣出生的寶寶媽媽至少7%是外配、陸配，歧視的言論不必要。時代力量立委邱顯智則說，江和樹的失格言論，除了本人要公開道歉，柯文哲也該表態懲處。
記者邱新博／台北報導
柯文哲上午接受媒體聯訪時被問及江和樹言論，柯文哲表示，台灣現在至少7%新生兒的媽媽，是所謂的外配、陸配，而台灣在歷史上本來就是移民社會，他認為，若住在台灣、認同台灣、喜歡台灣，就是台灣人，所以太過歧視的言論，他認為不必要。
邱顯智則說，漂洋過海來到台灣的新住民朋友，用雙手打造台灣的重大建設，用雙手推著輪椅、幫長輩翻身，在台灣結婚生子，落地生根，當他聽到江和樹用「怎麼那麼多乞丐來要的」、「哪有大陸要一個越南也要，泰國的要不要」，來形容台灣新移民協會的理事長麥玉珍，他覺得非常丟臉，把所有台灣人的臉都丟光了。
邱顯智說，支不支持一個人選是一回事，質疑一個人選是一回事，但江和樹這種公然歧視新住民的失格言論，太過分了，這是否代表民眾黨對新住民的立場？他呼籲，江和樹應公開致歉，而作為民眾黨主席的柯文哲，應明確表態懲處江和樹，別讓台灣丟臉丟到國際上。