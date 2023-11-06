▲約7成耳鳴患者有憂鬱、失眠　中榮雙科照護讓人高枕無憂

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耳鳴發生率隨年齡升高，性別差異不明，有些會嚴重影響病患的生活品質、睡眠障礙、情緒障礙及降低工作效率，造成病患深度痛苦。過去研究顯示，37%到73%的耳鳴病患會有睡眠障礙；1/4的耳鳴病患可能感受到焦慮與憂鬱，有報告指出耳鳴會導致自殺意念與行為。
耳鳴與睡眠、憂鬱相關 中榮研究登上國際張庭綱及耳鼻喉部耳科醫師顏廷廷於2023年9月28日至10月1日於奧地利維也納舉辦的2023年世界精神醫學會年會發表論文「慢性耳鳴患者的睡眠多項式生理檢查指數、睡眠品質、阻塞性睡眠呼吸中止和憂鬱的相關性研究」。藉由院內耳鼻喉部耳科常用的純音聽力檢測及耳鳴障礙量表；以及失眠嗜睡特診常用的睡眠多項式生理檢查、匹茲堡睡眠品質量表及病人健康問卷（PHQ-9）來檢測耳鳴病患的生理和心理狀態。
研究結果顯示，耳鳴患者的耳鳴障礙程度與睡眠品質（主觀的睡眠品質、日間功能失調）及憂鬱程度顯著相關；而憂鬱相較睡眠品質更是影響耳鳴障礙的重要因子。
研究更發現，63%的耳鳴患者的憂鬱症狀需要追蹤治療，而藉由填寫睡眠與耳鳴障礙量表可以協助判斷耳鳴病患是否有憂鬱狀態。當耳鳴病患匹茲堡睡眠品質量表分數大於13分或耳鳴障礙分數大於47分時，憂鬱的風險就大於7倍以上。63%耳鳴患者有輕度以上憂鬱，74%耳鳴患者有輕度以上睡眠呼吸中止需要耳鼻喉科與精神科共同照護。
耳鳴6大治療方式 藥物治療
認知行為治療
耳鳴減敏療法
耳鳴遮蔽器／助聽器
重複性穿顱磁刺激術
電流刺激迷走神經
張庭綱表示，憂鬱及睡眠品質對耳鳴障礙的重要性，更顯示出耳鳴病患接受憂鬱照護及睡眠檢測的必要性。藉由耳鼻喉部耳科及精神部的共同照護，未來可以協助耳鳴病患獲得更適合的治療模式。
▲藉由耳鼻喉部耳科及精神部的共同照護，未來可以協助耳鳴病患獲得更適合的治療模式。（台中榮民總醫院提供）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59781
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