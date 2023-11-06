▲「爸媽偏心！」ADHD孩子與兄弟姊妹吵架　父母該如何處理手足衝突？

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ADHD手足常因「這些」原因 產生負面情緒、疏離家庭ADHD的兒童往往會得到父母更多的關注，因此讓兄弟姐妹感到不滿。蔡百祥臨床心理師指出，尤其ADHD孩童專注力或控制力較一般孩子低，有時會破壞家中原有的規矩，使家中秩序變得混亂，卻能因此逃過一劫、不一定會受到責罵，這也會讓其他兄弟姊妹認為父母偏心。
有時兄弟姊妹還會被要求要多照顧ADHD孩童，就算有衝突也應盡量禮讓，長久相處之下，兄弟姊妹必然會感到無助、傷心，也可能會因此漸漸疏離家庭。
蔡百祥臨床心理師表示，家長為了照顧ADHD孩子，生活常感到緊張和不安，可能會因此忽略其他孩子的心情，進而產生許多負面情緒，到最後父母的要求，可能都會被視為是一種情緒勒索，這樣的情緒可能會讓親子關係更加疏遠。
意識特殊兒童手足負面感受 5招處理ADHD手足衝突身為ADHD患者的手足，生活充滿了較多的情緒和挑戰，因此，父母親一定要意識到特殊兒童手足的負面感受。臨床心理師蔡百祥表示，若ADHD跟手足發生衝突可以用以下5個方式處理：
- 製造獨處時間：
- 向孩子解釋ADHD：
- 教孩子面對：
- 善待、理解孩子的難處：
- 建立規則：
ADHD手足之間的成長過程一定會遇到相當多的情境，臨床心理師蔡百祥提醒，儘管過程中會因此感到苦惱、不知所措，但其實只要明白「父母的關心與陪伴是一切的解答」，相信無論怎樣的衝突都能排解。
資料來源：蔡百祥臨床心理師－https://www.facebook.com/photo?fbid=898961064927138&set=a.285599466263304&locale=zh_TW
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59794
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