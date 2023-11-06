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「爸媽偏心！」ADHD孩子與兄弟姊妹吵架　父母該如何處理手足衝突？

▲「爸媽偏心！」ADHD孩子與兄弟姊妹吵架　父母該如何處理手足衝突？
▲「爸媽偏心！」ADHD孩子與兄弟姊妹吵架　父母該如何處理手足衝突？

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】患有注意力不足過動症（ADHD）的孩子，需要父母花費更多的心力去了解、協助他們成長，然而身旁的兄弟姊妹往往會因此覺得父母只關注ADHD的孩子。尤其手足間發生衝突時，父母會希望兄弟姊妹能多禮讓，有時甚至會因此責怪兄弟姊妹，這更讓孩子覺得父母偏心因而感到相當難過、受傷。

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兄弟姐妹互相爭吵雖然是每個家庭都相當常見的狀況，但對家中有ADHD孩子的家庭來說，這可能會是更難解決的問題。因此，臨床心理師蔡百祥提供了5方法，協助父母處理ADHD手足的衝突。

ADHD手足常因「這些」原因　產生負面情緒、疏離家庭

ADHD的兒童往往會得到父母更多的關注，因此讓兄弟姐妹感到不滿。蔡百祥臨床心理師指出，尤其ADHD孩童專注力或控制力較一般孩子低，有時會破壞家中原有的規矩，使家中秩序變得混亂，卻能因此逃過一劫、不一定會受到責罵，這也會讓其他兄弟姊妹認為父母偏心。

有時兄弟姊妹還會被要求要多照顧ADHD孩童，就算有衝突也應盡量禮讓，長久相處之下，兄弟姊妹必然會感到無助、傷心，也可能會因此漸漸疏離家庭。

蔡百祥臨床心理師表示，家長為了照顧ADHD孩子，生活常感到緊張和不安，可能會因此忽略其他孩子的心情，進而產生許多負面情緒，到最後父母的要求，可能都會被視為是一種情緒勒索，這樣的情緒可能會讓親子關係更加疏遠。

意識特殊兒童手足負面感受　5招處理ADHD手足衝突

身為ADHD患者的手足，生活充滿了較多的情緒和挑戰，因此，父母親一定要意識到特殊兒童手足的負面感受。臨床心理師蔡百祥表示，若ADHD跟手足發生衝突可以用以下5個方式處理：

  • 製造獨處時間：
不只對於ADHD孩子的關愛，對於其他兄弟姊妹，也盡量安排一對一的相處時間，給予更多的關心與聆聽，適時排解他們心中的壓力或委屈。

  • 向孩子解釋ADHD：
告訴孩子什麼是ADHD、為什麼父母要花費較多心力在陪伴上。也可以聽聽看孩子的想法，從孩子的面向問問他們是否也觀察到ADHD的特質，有什麼感覺等等。

  • 教孩子面對：
跟他們一起學習，可以將平日發生的衝突拿出來討論，想一想有什麼更好的解決辦法，也能透過角色扮演試試看這些對策，讓孩子更習慣這樣的互動。

  • 善待、理解孩子的難處：
當衝突發生時，不要一昧地袒護ADHD孩子，而是應該要確認問題，以避免兄弟姊妹心中產生抗拒或壓抑情緒。

  • 建立規則：
明確建立家中的規則，當然也可以有一些特殊條例，例如因為ADHD孩子的狀態，讓他改用不同的規範，但務必讓孩子們都理解對與錯的界線。

ADHD手足之間的成長過程一定會遇到相當多的情境，臨床心理師蔡百祥提醒，儘管過程中會因此感到苦惱、不知所措，但其實只要明白「父母的關心與陪伴是一切的解答」，相信無論怎樣的衝突都能排解。

資料來源：蔡百祥臨床心理師https://www.facebook.com/photo?fbid=898961064927138&set=a.285599466263304&locale=zh_TW



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59794

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