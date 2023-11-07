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類固醇風險再＋1！懷孕婦女打類固醇　研究曝將增「嬰兒嚴重感染」風險

▲類固醇風險再＋1！懷孕婦女打類固醇　研究曝將增「嬰兒嚴重感染」風險
▲類固醇風險再＋1！懷孕婦女打類固醇　研究曝將增「嬰兒嚴重感染」風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】類固醇雖然被稱為「美國仙丹」，但若長期使用可能會產生許多副作用。過去有研究證實，若讓有早產跡象的孕婦施打類固醇，可以加速胎兒肺部成熟，降低新生兒呼吸窘迫症候群及死亡率，但並不清楚孕婦在產前施打類固醇，會對其子女產生哪些影響。

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因此，林口長庚醫院兒童過敏氣喘風濕科醫師姚宗杰與國衛院群體健康科學研究所研究員蔡慧如、國立台北大學統計所副教授張升懋、美國約翰霍普金斯大學副教授洪秀梅及美國哈佛大學講座副教授陳安安合作，針對懷孕期間施打類固醇的安全性進行探究與分析，研究發現這可能會增加嬰兒嚴重感染風險。

孕婦產前打類固醇　嬰兒嚴重感染風險增1.24倍

為探討婦女在懷孕期間施打類固醇與其子女出生第一年內產生嚴重感染之關聯性，研究團隊利用世代研究法，分析2008－2019年衛福部資料科學加值中心的巨量健康資料，一共有約196萬對母嬰，其中約有4萬5千位孕婦曾於孕期施打類固醇。

研究結果顯示，孕婦若在產前施打類固醇，嬰兒出生第1年內產生任一嚴重感染的風險比未施打類固醇者高出1.24倍，其中敗血症高出1.52倍、肺炎高出1.22倍、急性腸胃炎高出1.35倍。研究團隊進一步分析更發現，不論是早產兒、足月兒，產前施打類固醇都會增加嚴重感染的風險。

類固醇可治病但副作用多　孕期應謹慎評估用藥安全

類固醇不再只有月亮臉、水牛肩等民眾熟知的副作用。近期研究也發現，短期口服類固醇（連續使用天數小於或等於14天）會增加消化道出血、敗血症與心臟衰竭的風險。2020年芬蘭赫爾辛基大學Raikkonen博士團隊的研究也指出，婦女於懷孕期間使用類固醇，會增加其子女精神和行為障礙的可能風險。

而本次台灣研究團隊也進一步指出，孕期使用類固醇會增加其子女出生後一年內嚴重感染的風險。目前，這項研究成果已於今（112）年8月發表於國際權威綜合醫學期刊《British Medical Journal》，該期刊最新影響指數高達107.7分，是全世界最具影響力的權威期刊之一。

姚宗杰醫師、蔡慧如研究員提醒，雖然有早產跡象的孕婦在產前施打類固醇可降低新生兒呼吸窘迫症候群、死亡率，但類固醇會透過母體影響胎兒，對嬰兒仍有潛在的疾病風險，建議臨床醫師需謹慎評估孕期婦女類固醇藥物的開立，而孕婦若有類固醇使用疑慮，應主動與主治醫師討論，確保用藥安全。

國衛院院長司徒惠康表示，在現今社會少子化的衝擊下，優化孕婦與嬰兒的醫療與用藥安全一直是國衛院關注的課題，期望這個研究在臨床上對於孕婦與嬰兒的照護有所助益。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59820

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