▲確診惡性淋巴瘤別慌！身心舒緩照護、免化療治療新趨勢

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低惡性度淋巴瘤可不用化療！選擇合適治療方針有助減緩副作用針對淋巴瘤治療策略，劉家豪醫師指出，淋巴瘤分為高惡性度與低惡性度，高惡性度的患者，一般會施以莫須瘤加化學治療，但該治療組合易使患者出現血球、免疫力低下等情況，照護患者時應留意呼吸道感染、肺炎，及帶狀疱疹等問題，謹記「運動、睡眠、營養」三原則，不必吃大量營養品，就能增強免疫力 。
而低惡性度淋巴瘤，病程發展緩慢，如慢性淋巴性白血病(CLL)、華氏巨球蛋白血症(WM)、邊縁性淋巴瘤(MZL)等，雖沒有立即的生命危險，但卻難以化療根治，需有和病魔打延長戰的心理準備及體力。劉家豪醫師表示，由於患者多數為年長者，藥物安全是擬定治療策略時的重要因素，臨床上，除了有輕化療選擇，近年較新的治療策略，也提出可用標靶藥物來降低治療過程中的不適感，有望獲得更佳的病情改善。由於惡性淋巴瘤好發年齡為老年族群，這群患者易發生有心血管疾病等共病症，因此，藥物安全性是非常重要的關鍵。
香氛精油的生活應用 助患者舒緩身心許多癌友與家屬面對治療的長期抗戰，難免累積許多壓力與疲憊，台灣香氣行者照護學會吳宙妦理事長特別受邀分享「芳香療法」的生活應用，如橙花可以有效減輕失眠、放鬆心情; 玫瑰和茉莉花有消除疲勞及穩定情緒等，透過精油按摩、泡澡、薰香，幫助病患釋放與舒緩情緒，更加穩定放鬆地面對每一階段的療程。
全癌連照亮漫行路 培養「病人專家」抗癌之路化被動為主動社團法人台灣全癌症病友連線成立九年來，致力病友教育，培養「病人專家」熟悉台灣醫療體制、學習參與藥物研發或醫療決策所需的知識，以促進台灣發展更好的癌症醫療照護系統與環境。全癌連秘書長齊秀惠說：「未來希望能持續舉辦講座，讓病友及家屬們除了更認識疾病背景，也了解還有哪些治療武器可以選擇，更有信心的面對治療和疾病共處。」
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59819
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