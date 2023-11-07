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確診惡性淋巴瘤別慌！身心舒緩照護、免化療治療新趨勢

▲確診惡性淋巴瘤別慌！身心舒緩照護、免化療治療新趨勢
▲確診惡性淋巴瘤別慌！身心舒緩照護、免化療治療新趨勢

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】淋巴瘤的發生率逐年攀升，根據衛生福利部國民健康署109年台灣癌症登記資料，與十年前相比發生人數竟成長了約兩倍，其中最常見的非何杰金氏淋巴瘤 (Non-Hodgkin's Lymphoma, NHL) 甚至排名十大好發癌症之第十位！ 因此提升患者治療成效與生活品質，成為醫師和病患家屬們共同關注的治療目標。 社團法人台灣全癌症病友連線在BeiGene(百濟神州)支持下舉辦「照亮漫行路」淋巴瘤公益衛教講座，邀請國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院血液腫瘤部 — 劉家豪醫師及邱柏儒醫師，分享B細胞淋巴瘤的醫學新知及自我照護衛教資訊；透過舒緩身心的精油芳療課程，支持癌友帶著信心與勇氣踏上治療之路。

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台灣有超過八成非何杰金氏淋巴瘤(NHL)是B細胞淋巴瘤，約佔整體的93%。邱柏儒醫師表示，常有民眾在淋巴結附近摸到異常腫塊會驚慌失措，此時應盡快就診並進行病理組織切片，不要拖延。談到確診後患者在生活中如何正確飲食的問題，邱柏儒醫師提醒， 應盡量避免攝取生食半熟或未經完全殺菌的飲食，如遇食慾不振，除可使用促進食慾的藥物，也可考慮補充Omega-3脂肪酸和魚油，並以少量多餐、三餐三點心方式進食。 

低惡性度淋巴瘤可不用化療！選擇合適治療方針有助減緩副作用

針對淋巴瘤治療策略，劉家豪醫師指出，淋巴瘤分為高惡性度與低惡性度，高惡性度的患者，一般會施以莫須瘤加化學治療，但該治療組合易使患者出現血球、免疫力低下等情況，照護患者時應留意呼吸道感染、肺炎，及帶狀疱疹等問題，謹記「運動、睡眠、營養」三原則，不必吃大量營養品，就能增強免疫力 。

而低惡性度淋巴瘤，病程發展緩慢，如慢性淋巴性白血病(CLL)、華氏巨球蛋白血症(WM)、邊縁性淋巴瘤(MZL)等，雖沒有立即的生命危險，但卻難以化療根治，需有和病魔打延長戰的心理準備及體力。劉家豪醫師表示，由於患者多數為年長者，藥物安全是擬定治療策略時的重要因素，臨床上，除了有輕化療選擇，近年較新的治療策略，也提出可用標靶藥物來降低治療過程中的不適感，有望獲得更佳的病情改善。由於惡性淋巴瘤好發年齡為老年族群，這群患者易發生有心血管疾病等共病症，因此，藥物安全性是非常重要的關鍵。

香氛精油的生活應用　助患者舒緩身心

許多癌友與家屬面對治療的長期抗戰，難免累積許多壓力與疲憊，台灣香氣行者照護學會吳宙妦理事長特別受邀分享「芳香療法」的生活應用，如橙花可以有效減輕失眠、放鬆心情; 玫瑰和茉莉花有消除疲勞及穩定情緒等，透過精油按摩、泡澡、薰香，幫助病患釋放與舒緩情緒，更加穩定放鬆地面對每一階段的療程。

全癌連照亮漫行路　培養「病人專家」抗癌之路化被動為主動

社團法人台灣全癌症病友連線成立九年來，致力病友教育，培養「病人專家」熟悉台灣醫療體制、學習參與藥物研發或醫療決策所需的知識，以促進台灣發展更好的癌症醫療照護系統與環境。全癌連秘書長齊秀惠說：「未來希望能持續舉辦講座，讓病友及家屬們除了更認識疾病背景，也了解還有哪些治療武器可以選擇，更有信心的面對治療和疾病共處。」



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59819

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