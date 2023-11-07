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新一代抗體藥物複合體精準攻擊、旁觀者效應發威，晚期乳癌病患重燃生機

▲新一代抗體藥物複合體精準攻擊、旁觀者效應發威，晚期乳癌病患重燃生機
▲新一代抗體藥物複合體精準攻擊、旁觀者效應發威，晚期乳癌病患重燃生機

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】「醫師，我用那麼多藥，都已經無法控制，怎麼辦？」台中澄清醫院乳房醫學科主治醫師陳柏長每星期會到南投埔里偏鄉看診，一名當地60多歲婦人焦急詢問。

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這名婦人為晚期乳癌病患，經診斷其乳癌型態是屬於HER2（第二型人類表皮生長因子受體）陽性，而這種乳癌細胞生長較快速也較易轉移，她已使用傳統雙標靶藥物一段時間，藥物逐漸失效，即使使用化療，效果也不佳，原以為已經走投無路，她差點放棄希望，後來乳癌新一代「抗體藥物複合體」藥物（Antibody-Drug Conjugates，ADCs）的問世，讓她重新獲得活命的機會。

對於這名病患所展現的旺盛求生意志，陳柏長醫師印象非常深刻。他說，「這位阿姨的抗癌過程非常辛苦」，但即使面臨藥物失效的打擊，這位病患還是沒有放棄希望，所幸在接受新一代抗體藥物複合體藥物的治療後，病患的病情終於得到控制，腫瘤甚至出現縮小趨勢，且治療副作用較傳統化療藥物少，目前，這名病患除了擁有新的存活希望，還可以過正常生活，無論是到處走走、玩玩，或進行日常居家活動，都沒有受到影響。

新型治療策略問世，讓病患擁有更多選擇

深耕乳房治療三十多年，曾服務眾多病患、經驗十分豐富，目前在茱麗葉乳房醫療集團擔任醫療長的葉大成醫師觀察到，乳癌治療領域的日新月異，讓更多過去應歸類於「HER2弱陽性」的病患有了新的治療選擇。

葉大成醫師分析，治療乳癌病患的過程中，HER2、HR（荷爾蒙受體）與乳癌基因BRCA等，都是重要的診斷依據，此外，像乳癌腫瘤的位置、大小、生長速度等，也都會影響治療策略的選擇。根據不同的乳癌型態，醫療團隊會建議對應、適合的治療方式。以HER2陽性病患為例，如果是傳統HER2陽性病患，可針對HER2受體進行治療的標靶藥物便是首選。

葉大成醫師進一步解釋，乳癌病患在接受治療前，醫師多會安排「免疫組織化學染色法」（IHC）、「螢光原位雜交法」（FISH）等檢測，HER2表現可分為零價、 一價、二價、三價，傳統抗HER2標靶藥物主要針對HER2陽性，也就是HER2三價或HER2二價且FISH陽性的病患。根據過去分類，其他HER2零價、一價與二價且FISH陰性的病患因沒有對應藥物可用，所以就被歸類於HER2陰性。現在，新一代抗體藥物複合體藥物可針對HER2一價、二價且FISH陰性的病患進行治療，而這群病患就被稱為「HER2弱陽性」病患，由於治療選項增加，治療策略也就更有彈性，也更多樣化。

▲圖片來源：freepik

新型治療策略，讓病患更有機會延長存活

在治療乳癌病患的過程中，HER2陽性與HER2弱陽性病患人數相加，比率約占整體乳癌病患的70%-80%，陳柏長醫師研究文獻資料也發現，接受新一代抗體藥物複合體藥物的HER2陽性乳癌晚期病患，無疾病惡化存活期有機會可達到約28個月，也就是大約兩年半，代表這些病患用藥後多半可延長控制疾病的時間，並有機會等到更新藥物的救治。

新一代抗體藥物複合體藥物與過去藥物相比，治療更精準，消滅癌細胞的效率也更為提升。科學家發現，背後主要原因在於，這類藥物的結構帶有「HER2抗體」與「連結子」等設計，因為帶有HER2抗體，所以藥物可精準瞄準具HER2表現的癌細胞進行攻擊，而連結子帶有細胞毒殺藥物，這些細胞毒殺藥物進入癌細胞後再釋放，能更有效率的毒殺癌細胞，且因為針對具HER2表現的癌細胞作用，較不會傷害到其他正常細胞，所以副作用比傳統化療藥物輕微，病患用藥後，多數可以正常工作、生活。

此外，葉大成醫師、陳柏長醫師不約而同指出，新一代抗體藥物複合體藥物進入癌細胞，並產生毒殺作用後，細胞毒殺成分也能穿過細胞膜，滲透到鄰近癌細胞，讓鄰近癌細胞也受到殲滅，這種「旁觀者效應」（Bystander Effect）讓藥物效果再提升，增加病患成功對抗乳癌的機會。

信任醫療團隊，治療之路更穩健

「對抗乳癌，絕對需要選擇適合的治療策略！」葉大成醫師認為，選擇適合的治療策略，對延長病患生命、維持病患的正常生活品質，都有明顯效益。陳柏長醫師也認為，在醫療團隊與個管師的同心協力下，病患可得到實用治療建議，治療副作用也會大幅減輕，只要遵從醫囑，並隨時與醫療團隊、個管師保持溝通，遇到困難時，共同尋找解決之道，在抗癌的路上，就會增加許多助力，生命也可獲得更多的支持與前進動力。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59824

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