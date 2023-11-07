▲新一代抗體藥物複合體精準攻擊、旁觀者效應發威，晚期乳癌病患重燃生機

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對於這名病患所展現的旺盛求生意志，陳柏長醫師印象非常深刻。他說，「這位阿姨的抗癌過程非常辛苦」，但即使面臨藥物失效的打擊，這位病患還是沒有放棄希望，所幸在接受新一代抗體藥物複合體藥物的治療後，病患的病情終於得到控制，腫瘤甚至出現縮小趨勢，且治療副作用較傳統化療藥物少，目前，這名病患除了擁有新的存活希望，還可以過正常生活，無論是到處走走、玩玩，或進行日常居家活動，都沒有受到影響。
新型治療策略問世，讓病患擁有更多選擇深耕乳房治療三十多年，曾服務眾多病患、經驗十分豐富，目前在茱麗葉乳房醫療集團擔任醫療長的葉大成醫師觀察到，乳癌治療領域的日新月異，讓更多過去應歸類於「HER2弱陽性」的病患有了新的治療選擇。
葉大成醫師分析，治療乳癌病患的過程中，HER2、HR（荷爾蒙受體）與乳癌基因BRCA等，都是重要的診斷依據，此外，像乳癌腫瘤的位置、大小、生長速度等，也都會影響治療策略的選擇。根據不同的乳癌型態，醫療團隊會建議對應、適合的治療方式。以HER2陽性病患為例，如果是傳統HER2陽性病患，可針對HER2受體進行治療的標靶藥物便是首選。
葉大成醫師進一步解釋，乳癌病患在接受治療前，醫師多會安排「免疫組織化學染色法」（IHC）、「螢光原位雜交法」（FISH）等檢測，HER2表現可分為零價、 一價、二價、三價，傳統抗HER2標靶藥物主要針對HER2陽性，也就是HER2三價或HER2二價且FISH陽性的病患。根據過去分類，其他HER2零價、一價與二價且FISH陰性的病患因沒有對應藥物可用，所以就被歸類於HER2陰性。現在，新一代抗體藥物複合體藥物可針對HER2一價、二價且FISH陰性的病患進行治療，而這群病患就被稱為「HER2弱陽性」病患，由於治療選項增加，治療策略也就更有彈性，也更多樣化。
▲圖片來源：freepik
新型治療策略，讓病患更有機會延長存活在治療乳癌病患的過程中，HER2陽性與HER2弱陽性病患人數相加，比率約占整體乳癌病患的70%-80%，陳柏長醫師研究文獻資料也發現，接受新一代抗體藥物複合體藥物的HER2陽性乳癌晚期病患，無疾病惡化存活期有機會可達到約28個月，也就是大約兩年半，代表這些病患用藥後多半可延長控制疾病的時間，並有機會等到更新藥物的救治。
新一代抗體藥物複合體藥物與過去藥物相比，治療更精準，消滅癌細胞的效率也更為提升。科學家發現，背後主要原因在於，這類藥物的結構帶有「HER2抗體」與「連結子」等設計，因為帶有HER2抗體，所以藥物可精準瞄準具HER2表現的癌細胞進行攻擊，而連結子帶有細胞毒殺藥物，這些細胞毒殺藥物進入癌細胞後再釋放，能更有效率的毒殺癌細胞，且因為針對具HER2表現的癌細胞作用，較不會傷害到其他正常細胞，所以副作用比傳統化療藥物輕微，病患用藥後，多數可以正常工作、生活。
此外，葉大成醫師、陳柏長醫師不約而同指出，新一代抗體藥物複合體藥物進入癌細胞，並產生毒殺作用後，細胞毒殺成分也能穿過細胞膜，滲透到鄰近癌細胞，讓鄰近癌細胞也受到殲滅，這種「旁觀者效應」（Bystander Effect）讓藥物效果再提升，增加病患成功對抗乳癌的機會。
信任醫療團隊，治療之路更穩健「對抗乳癌，絕對需要選擇適合的治療策略！」葉大成醫師認為，選擇適合的治療策略，對延長病患生命、維持病患的正常生活品質，都有明顯效益。陳柏長醫師也認為，在醫療團隊與個管師的同心協力下，病患可得到實用治療建議，治療副作用也會大幅減輕，只要遵從醫囑，並隨時與醫療團隊、個管師保持溝通，遇到困難時，共同尋找解決之道，在抗癌的路上，就會增加許多助力，生命也可獲得更多的支持與前進動力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59824
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