▲「呼吸道融合病毒」感染率衝上第二！ 醫公開預防秘訣

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感染呼吸道融合病毒 嚴重恐哮吼、誘發氣喘發作臺北市立聯合醫院陽明院區小兒科醫師顏培如表示，根據疾管署資料統計，從九月開始，呼吸道融合病毒的分離陽性率開始急起直追，目前僅次於流感病毒。五歲以下的嬰幼兒是感染呼吸道融合病毒的高危險群，會引發細支氣管炎、哮吼及肺炎。
顏培如指出，呼吸道融合病毒感染會破壞小支氣管的上皮細胞，產生大量的壞死細胞以及分泌物，因此臨床上會觀察到病童的痰液很多，痰液阻塞幼兒小小的氣管後，就會使病童劇烈咳嗽、咳到吐，甚至呼吸急促，聽診時也會聽到氣管的咻咻聲，而且呼吸道融合病毒的病程常常比一般感冒來的長，通常發燒會持續3到5天，而整體的呼吸道症狀平均需要將近兩周才會明顯改善。另外，具有氣喘體質的小孩感染後也容易導致氣喘急性發作。
藥物僅緩解症狀 持續高燒、活動力食慾下降應儘速就醫顏培如說明，呼吸道融合病毒治療方式目前以症狀治療為主，需要多補充水分，藥物只能幫助緩解症狀，針對咳痰力道不足的嬰幼兒，家長可以在餵奶前拍痰或用居家噴霧器化痰，吸鼻器也可輔助抽吸鼻涕，幫助幼兒改善不適。
但須注意，若是發現病童活動力下降、食慾不振、呼吸急促或是出現明顯喘鳴聲時，請就醫讓醫師評估。若是持續高燒不退，或是燒退幾天後又再度發燒，也須小心是否併發中耳炎、鼻竇炎或是細菌性肺炎，若是以上情形，就會需要使用抗生素治療。
感染後非終生免疫 勤洗手、戴口罩降低感染率顏培如也特別提醒，由於感染了呼吸道融合病毒後，身體並不能產生有效的終生免疫力，因此是可以重複感染的，即便是成人，也是會感染呼吸道融合病毒，雖然大部分是輕症，但年長者及免疫力低落的患者仍可能引發嚴重的肺炎及併發症。
顏培如呼籲，台灣目前尚未引進呼吸道融合病毒疫苗，因此仍需靠著避免飛沫及接觸傳染來預防感染，可以做的像是：勤洗手、戴口罩、避免在流行期出入人潮壅擠的場所，回家後接觸幼兒及長者前要換衣服。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59815
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