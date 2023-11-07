MLB／大谷翔平12年170億「巨約」領銜！預測自由市場前5大合約
隨著世界大賽結束MLB自由市場正式開啟，各球隊管理層的大戰也隨即展開，《MLB TRADE RUMORS》也對自由市場上的球員給出合約預測，其中大谷翔平有望拿下一份12年5.28億美元（約170億台幣）的市場最大合約，第2至第5依序為Cody Bellinger、山本由伸、Blake Snell、Aaron Nola。
記者張志宇/綜合報導
《MLB TRADE RUMORS》認為大谷翔平將拿下12年5.28億美元的合約並預測將加盟道奇，Cody Bellinger則是拿下一份12年2.64億美元（約84億台幣）並預測加盟舊金山巨人，山本由伸則是拿下9年2.25億美元（約72億台幣）的合約，預測加盟紐約洋基，賽揚左投Blake Snell則是拿下7年2億美金（約64億台幣）的合約，至於Aaron Nola能拿下6年1.5億美金（約48億台幣）的合約，並預測加盟聖路易紅雀。
第6至第10分別為，Jordan Montgomery預測將以6年1.5億美金（約48億台幣）加盟巨人，Matt Chapman則是以6年1.5億美金（約48億台幣）加盟芝加哥小熊，Josh Hader預測以6年1.1億美金（約35億台幣）加盟德州遊騎兵，Sonny Gray則是預測以4年9000萬美金（約28億台幣）加盟底特律老虎，至於第10名為今永昇太，預測以5年8500萬美金（約27億台幣）加盟天使。
至於亞洲球員部分，日籍左投今永昇太則是能拿下5年8500萬美金（約27億台幣）的合約，並預測加盟洛杉磯天使，韓籍強打李政厚則是預測以5年5000萬美元（約16億台幣）加盟多倫多天使，前田健太預測以2年3600萬美元（約11億台幣）加盟巴爾的摩金鶯，至於松井裕樹則是預測以2年1600萬美元（約5.1億台幣）加盟紅雀。