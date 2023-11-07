▲懷孕皮膚癢、妊娠蕁麻疹？中醫院長推「外洗配方」有助止癢！

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盧彥芝院長指出，妊娠蕁麻疹、妊娠癢疹，又叫做「妊娠搔癢性蕁麻疹樣丘疹及斑塊」，是懷孕期最常見的一種皮膚病，好發在懷孕最後三個月，通常始於腹部肚臍周圍妊娠紋，呈現紅色癢疹或蕁麻疹樣一片片的斑塊，有對稱性，之後散佈到臀部及四肢，搔癢感明顯，到了夜間搔癢感會更加嚴重，且全身都有可能會發生。
到目前為止發生的原因不明，推測可能和自體免疫系統有關，或懷孕時賀爾蒙改變有關。一般在生產後2-3週會漸漸消退，但是會留下色素沉澱。
妊娠病源有三大綱，各會帶出不同證型！
盧彥芝院長表示，中醫典籍《沈氏女科輯要箋正》紀載「妊娠病源有三大綱，包括一曰陰虧、二曰氣滯、三曰痰飲。
陰虧→血虛風燥懷孕時，孕婦全身陰血聚以下焦養胎，容易導致孕婦血脈相對虧虛，血虛會導致孕婦肌膚失去血液潤澤，即形成「血虛風燥」證型，治以養血潤燥，選用當歸飲子加減。
氣滯→氣鬱化火再者因為胎兒漸長阻滯孕婦臟腑氣機升降，加上孕婦情緒壓力大，易形成「氣鬱化火」證型，治以疏肝清熱，選用丹梔逍遙散加減。
痰飲→濕熱孕婦身體水液分布也會因胎兒受阻，聚而成痰濕，濕邪鬱滯化熱，成為「濕熱」證型，治以清熱利濕，選用茵陳五苓散加減。
妊娠蕁麻疹可分３大證型，症狀、治療、藥物有所不同！
針對妊娠蕁麻疹，盧彥芝院長也從血虛風燥、氣鬱化火、濕熱３種不同的證型，讓民眾了解相關症狀，以及治療方向和藥物選用。日常也可透過外洗方減輕搔癢不適。
【血虛風燥】症狀：皮膚乾癢脫屑、乾裂，疹色淡紅，晚上睡覺特別癢，或勞累時加重，舌質色淡，脈沉細弦。治療方向：養血潤燥止癢。藥物選用：當歸、丹皮、荊芥、防風、川芎、白芍、生地、首烏、女貞子、白蒺藜、白蘚皮、旱蓮草等。
【氣鬱化火】症狀：皮膚癢疹色紅突起，緊張壓力大時紅疹加重，易怒胸悶，容易便秘，口乾舌燥，口苦，舌紅苔薄黃等。治療方向：疏肝氣，利濕熱藥物選用：茵陳、炒梔子、炒丹皮、鉤藤、白蒺藜、當歸、白芍、白朮、茯苓、柴胡、地膚子等。
【濕熱】症狀：周身皮膚癢，癢疹抓破出水，目膚色黃，舌紅苔厚黃膩等。治療方向：清熱利濕止癢。藥物選用：茵陳、鉤藤、豬苓、茯苓、白朮、澤瀉、炒荊芥、地膚子、白蘚皮、白蒺藜、炒丹皮等。
妊娠蕁麻疹「外洗配方」準備容易，有助減緩癢感！藥材可準備地膚子2錢、白蒺藜2錢、蟬蛻1.5錢、白蘚皮2錢。製作方式先將以上藥材用清水洗去灰塵，煮沸置於水盆中放涼至室溫後，用來擦洗皮膚，減輕搔癢不適。
妊娠蕁麻疹日常照護４要點，別抓，避免破壞保護越抓越癢！
除了上述依各證型予以不同的治療方向及藥物，盧彥芝院長也提醒妊娠性蕁麻疹日常照護4要點，更有助止癢或避免搔癢情況加劇、發生。
不要搔抓：皮膚會因為搔抓而破壞其表面的保護功能，導致更容易被刺激，不但不能止癢，也會使局部皮膚釋放出更多的組織胺，反而會越抓越癢。
加強保濕：可以在醫生的建議下，使用外用的天然保濕乳液，保持皮膚濕度，減少因乾燥引起的皮膚刺激。
透氣衣物：選擇棉質衣物，避免穿著含有羊毛或人造纖維的衣物，可降低衣物摩擦皮膚引起搔癢。
減少過敏原：若孕婦本身已經有過敏的病史，懷孕期間應避免接觸會引起過敏的食物等過敏原，以免加重過敏反應。
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