爆大巨蛋逃生通道縮水4倍　市議員怒轟藍白三任市長放水違反環評

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡舒培表示，2012年時，郝龍斌以專簽的方式決議忠孝東路地下通廊縮減成20公尺寬，當時就被環保團體痛批違反環說書登載事項，黑箱通過審查。柯文哲2015年停工大巨蛋時，在政論節目中抨擊地下通廊設計成20公尺「絕對會死人」，2016年要求捷運局以「都市防災」的角度，儘速完成忠孝東路80 公尺地下通廊之規劃設計；但沒想到柯文哲在2018年立場大轉彎，決議地下通廊原則設定為20公尺寬，超過20公尺部分不再規劃作其他用途。
簡舒培指出，2019年3月8日行政院政務委員張景森召開「大巨蛋國父紀念館地下通廊現勘」會議，建議忠孝東路地下通廊全部開放使用，但柯文哲仍然無視建議，鐵了心維持地下通廊只開設20公尺的規劃。
鍾佩玲質疑，若依照台北市政府與遠雄簽定的BOT契約，開設忠孝東路80公尺地下通廊為市府承諾應辦事項，但如今只開設18公尺寬，遠雄能否告台北市政府違約？而且，若未來逃生避難時，因為地下通廊寬度不足發生災情，相關責任要由誰負責？
鍾佩玲指出，《環境影響評估法》第17條規定「開發單位應依環境影響說明書、評估書所載之內容及審查結論，切實執行。」第23條訂定違反環評的罰則，情節重大者停止開發行為，不遵行者處負責人三年以下有期徒刑或拘役。且依據《環評法》第四條的定義，開發行為範圍包括該行為之規劃、進行及完成後之使用。
鍾佩玲抨擊，按照《環評法》的規定，大巨蛋根本不能使用，11 月 18 日也不能進行壓力測試。
對此，環保局回應，該連通道是建造板南線捷運時所留，按照環說書內容，遠雄承諾只需要連接，營運階段也會定期監督切實執行。環保局說，地下連通道不在遠雄基地範圍內，無法要求遠雄開闢80公尺連通道，所以並沒有違法「若認知有爭議，請環境部做函示」。
體育局也表示，基於市府是一體的，尊重環保局的說法。但簡舒培則怒轟太離譜，台北市府通過的環說書，現在卻要由環境部來做函示。
捷運局表示，該連通道的規劃階段，有討論80公尺或20公尺，市府裡面有討論、遠雄也有參與；經過評估結果，考量疏散人潮可以透過捷運出口疏散、大巨蛋活動場次需求，計算實際需求人數，20公尺足以疏散需要人潮，經過會議後專簽同意。
最後，簡舒培、陳賢蔚與鍾佩玲要求，針對忠孝東路地下通廊從80公尺縮減成18公尺，環保局即立即轉請體育局，要求遠雄重送環境差異分析報告，並在環差審議通過前全數停止大巨蛋使用，並要求環保局依照《環境影響評估法》對遠雄開罰。