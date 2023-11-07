LINE突然收「蝦皮到貨通知」！顧客嚇：明明沒好友　關閉方法曝光

迎立冬準備翻身！「5生肖」好運飆破天際　第1名財神眷顧輕鬆賺錢

▲立冬明天將至，命理專家邱彥龍點名5個生肖運氣會特別好，財運更是旺上加旺。（示意圖／Shutterstock）
▲立冬明天將至，命理專家邱彥龍點名5個生肖運氣會特別好，財運更是旺上加旺。（示意圖／Shutterstock）

記者賴禹妡／綜合報導

明（8）日即將迎來一年一度的立冬，命理專家邱彥龍提醒，這段期間行車安全要特別注意，建議當天上午10點45分到51分之間，可以去廟裡拜拜或讓太陽照天靈蓋1至6分鐘，可逢凶化吉消災解厄。另外，他也點名5個生肖在立冬這兩週運氣會特別好，財運更是旺上加旺。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
Top5：龍 
屬龍的朋友，這段期間正財運勢強，加上神佛保佑，能靠直覺或祈福來逢凶化吉，但小心立冬期間家中比較容易遇到災難，可能會因為受傷、意外或家人健康出問題而影響到心情。另外就是投資方面要小心謹慎。 

Top4：蛇 
屬蛇的朋友，這段期間容易忙得團團轉，但是卻很開心，有無形磁場幫忙加持財運，只是要記得對陌生人或朋友多點微笑，時時抱持喜悅之心，會讓你在事業或團體中擁有特別好的財運並帶來成功。 

▲知名塔羅牌老師艾菲爾近日在臉書公布，中秋一過「4星座」受財神爺眷顧，將會財運翻倍，財源滾滾來。（圖／Shutterstock）
▲屬蛇的朋友，在立冬期間有無形的磁場幫忙加持財運。（示意圖／Shutterstock）  
Top3：雞 
屬雞的朋友，這段期間人氣相當旺，對錢與情感的敏感度特別高，建議善用你那鬼靈精怪、迷人又聰明的特質，好好跟人溝通，不論是營銷或推銷，憑著口才，會為你帶來相當不錯的財富與績效，只是這段期間容易遇到情緒起伏比較大的瘋狂之人，需小心謹慎。 

Top2：豬 
屬豬的朋友，這段期間能把工作掌握得很好，擁有大財運的機會，但在群體中容易與人發生衝突，投資、偏財的部分也比較容易有紛擾，建議調整脾氣，用智慧來處理，你將會意外發現，這樣可以達到事半功倍的效果，並得到上司或團體的喜愛，進一步帶來財運跟官運。   

Top1：虎 
屬虎的朋友，這段期間，前期會花比較多的金錢在交通、行銷跟交際應酬上面，但11月13日之後因散發出強烈的個人魅力，顯露出討喜的特質，將會有好的機會跟財富收穫，你會發現似乎賺錢變得特別容易，請把握好這個時機，但借貸關係容易出狀況，需要謹慎評估！ 

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

迎接立冬節氣！「4星座」11/8起運勢翻紅　天秤、巨蟹偏財機會到

11/8迎2023立冬節氣！養生重點「早睡晚起」　飲食進補吃這些

2023立冬將至！「6大禁忌」搶先看　專家曝「3星座」身體恐出狀況

2024年準備起飛！「4生肖」財運旺到驚人　第1名貴人、偏財都強翻

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞