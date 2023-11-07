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首例猴痘死亡！30多歲男51天病逝　就醫檢查才發現HIV

▲衛福部疾管署防疫醫師林詠青說明，今（7）日公布新增首例猴痘死亡個案。（圖／疾管署提供）
▲衛福部疾管署防疫醫師林詠青說明，今（7）日公布新增首例猴痘死亡個案。（圖／疾管署提供）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（7）日記者會說明最新疫情，針對猴痘疫情，疾管署公布新增首例猴痘死亡個案。疾管署說明，該案為30多歲男性、發病至死亡約51天，有免疫力低下情況，加上延遲就醫、延遲診斷，可能因此導致死亡。

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猴痘於去（2022）年6月正式被列為第二類法定傳染病，首例境外移入個案於同年6月24日入境台灣，為南部20多歲本國籍男性，首例本土個案則在今（2023）年3月1日公布，而後陸續於今年6月1日出現首例女性猴痘感染個案、6月7日則首度出現兒童猴痘確診病例。

疾管署今日舉行例行記者會，防疫醫師林詠青說明，今天公布新增首例國內本土感染猴痘後死亡病例，為北部30多歲男性，過往沒有HIV或猴痘相關感染紀錄，經過疫調知道、該位個案於今年8月因皮膚潰瘍就醫，當次沒有提到猴痘相關診斷。

該個案於9月上旬，因為皮膚潰瘍擴大，口腔有念珠菌感染，再度就醫後檢查發現免疫低下情況嚴重，且潰瘍部位形成壞疽、確診猴痘與HIV，收治負壓隔離病房治療，經過數次的外科手術清創，但住院過程中免疫低下情況沒有改善，伺機性感染情況惡化。

林詠青說，該為個案潰瘍與壞疽感染沒有好轉，住院期間陸續併發腹腔內感染與敗血性休克，在11月不幸過世，住院到死亡約51天，多數猴痘感染症狀多屬輕微，如發燒、畏寒、淋巴腺腫大、皮膚病灶等，持續2到4週後，多可康復痊癒，但兒童與免疫力低下者可能出現重症，如肺炎、腦炎、敗血症等。

對於首例死亡個案，林詠青表示，本案因有免疫力低下情況，加上延遲就醫、延遲診斷，可能因此導致死亡。

台大醫院內科部整合醫學科主任盛望徽則補充，其實猴痘死亡率非常低，甚至比起新冠肺炎還要低，其風險族群以高風險性病傳染等相同途徑為多，有症狀立即就醫，可以非常迅速控制，猴痘匯演發成重症、甚至造成死亡多是免疫力低下所致。

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