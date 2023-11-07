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不再是老年人疾病！ 台灣10大死因之首連帶影響子女求學之路

▲不再是老年人疾病！ 台灣10大死因之首連帶影響子女求學之路
▲不再是老年人疾病！ 台灣10大死因之首連帶影響子女求學之路

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】癌症連續41年蟬聯台灣10大死因之首，全國已有超過80萬個癌症家庭，根據國健署最新109年的資料統計，罹癌人數再攀新高，已達121,979人，每4分19秒就有一人罹癌。

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持續推動癌症家庭　子女獎助學金

台灣癌症基金會執行長賴基銘教授說，癌症不再是老年人的疾病，中壯年罹癌人口占比不少，其中40歲至59歲癌症新發生人數為39,001人，每3個人當中就有1位40-59歲之中壯年，而根據111年內政部統計資料顯示，全台婦女頭胎平均年齡為 31.43歲年，平均而言，45~59歲時其子女多是高中、大學時期。此年齡層民眾，多為家庭多重角色，肩負家中經濟支柱及主要照顧者，一旦罹患癌症，將會大大影響家庭生活及子女的求學之路。

120位同學受獎　13年近千名贊助

台灣癌症基金會賴基銘執行長表示，當家中有家庭成員罹患癌症，影響的不僅是癌友本身的身心狀況，還有整個家庭的運作，其中癌症所需要負擔的費用，會為整個家庭帶來沉重的經濟壓力，且多數家中子女處在求學階段，如因「癌症」中斷子女的求學之路，對孩子來說也會失去追求夢想的一個機會。

台灣癌症基金會與遠雄人壽已連續13年推動「癌症家庭子女獎助學金」，至今已累積近千個癌症家庭子女受到支持。今年共有120名學生獲得獎助學金(高中(職)組65名，大學(專)組55名)，為他們面對困境仍堅持不放棄的精神、積極求學的態度給予最大的鼓勵及肯定！



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59801

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