▲【寵物專輯】7歲就是老了！　高齡犬貓怎麼吃才健康？

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犬貓老化速度比人類快上約7-10倍受到高齡化與少子化影響，加上社會人際關係疏離，催生「陪伴」需求，國人飼養寵物數量逐年增加。根據農委會寵物登記管理資訊網站統計，犬貓登記數量逐年上升，目前全台約有3,056,400隻登記犬貓[i]。然而，隨著社會與飼主高齡化，飼養犬貓也逐漸步入老年階段。
犬貓約於7歲進入老年，不過仍因體型、品種及飼養方式不同，老化速度也有差異。一般中小型犬貓7歲即進入熟齡期，大型犬（體重25公斤以上）5歲就可稱做熟齡。一項針對北美動物醫院就診病例年齡的流行病學研究統計，發現多數醫院就診動物病患中，7歲以上犬貓就診的比例達到25-40％[ii]。
AVMA指出，當家裡的狗狗邁入這個年紀，可以注意是否出現以下的幾種主要老化跡象：
1. 毛髮變白、步伐變慢。
2. 患有心臟病、腎臟病、肝病、癌症或關節炎等疾病。
3. 眼睛混濁、視力和聽力變差。
4. 行動放慢，不會想積極玩耍或跑步。
5. 口臭變得明顯。
6. 不正常的體重變化。
7. 身體出現腫塊（脂肪瘤）。
8. 認知功能出現障礙，例如容易受驚嚇、焦慮或緊張、出現困惑、方向感迷失、不理會命令、比平時更易怒等。
少量多餐 有助消化吸收、維持腸胃健康新北動保處表示，寵物在不同的年齡階段，需要攝取的營養成分也不盡相同。建議飼主瞭解不同年齡層所需的營養差異，如犬貓已屆高齡，應配合調整飲食。
陳鉅尹表示，高齡犬貓因身體逐漸衰弱，如未調整飲食，長期下來可能造成器官加速退化或衰竭，或難以控制慢性疾病，引起如糖尿病、腎臟病、心臟病、關節炎等。
當犬貓年紀越大，身體代謝變慢，食量也會減少，可以少量多餐的方式進行，有利於消化吸收和維持胃腸健康。建議購買高齡犬貓專門食用的飼料，或依照獸醫師建議篩選適合的食品，並注意營養成分適時補充特定營養。一般市售的熟齡寵物飼料，大多依照專業營養師的配方調整成分，有時比飼主自備的鮮食更能顧及營養均衡。
高齡犬：
可挑選花青素、葉黃素、維生素及omega-3等成分。
高齡貓：
較易出現關節炎、白內障及腎臟疾病，可選購含有魚油、維生素A、E、C及鈣質等成分之商品，並注意老貓的飲水量，增加含水量較高的飲食，如罐頭或濕食。
[i] https://www.pet.gov.tw/
[ii] Hoskins JD, McCurnin DM. Geriatric care in the late 1990s. Veterinary Clinics of North America 1997; 27(6):1274
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59791
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