「Joe是要對決」只剩3集恐停更！Joeman嘆氣曝走向：希望別中斷
百萬網紅Joeman昨（6）日因持有二級毒品大麻並吸食被逮，今日下午他也PO出道歉影片，承認今年有在國外、台灣吸食的紀錄，至於外界最關心的頻道走向，Joeman強調自己是熱愛創作的人，未來還是會持續拍片，特別是「Joe是要對決」，目前還有2到3集的庫存，希望節目不會因此中斷。
記者詹鎰睿／綜合報導
Joeman在影片中表示，他將會聽從律師建議，繼續配合檢調偵辦，「我不會逃避也絕對不會再犯，接下來我還是會持續拍影片。」無論短影音還是長影音，他都會持續創作，「你也可以解讀說我愛錢，但我想日久見人心，一個創作者喜不喜歡拍片，經過時間檢驗，應該是看得出來的。」
Joeman透露，繼昨日上傳的「Joe是要對決」之後，目前庫存還有2、3集，而他接下來會維持拍攝，「我強烈希望這個節目不要中斷，我會努力多囤一些影片。」另外，還有其他系列的開箱影片，以及規劃中的新節目，Joeman強調，他都會繼續拍攝，並向所有粉絲與觀眾們致歉。至於Joeman吸毒一事，目前由地檢署持續偵辦中，未來Joeman恐面臨毒品罪起訴，調查結果仍有待檢方說明。
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