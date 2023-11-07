Joeman涉毒恐賠千萬！Toyz盤點「頂級網紅」身價　嘆：真的完了

「Joe是要對決」只剩3集恐停更！Joeman嘆氣曝走向：希望別中斷

▲吸毒認錯的Joeman坦承「Joe是要對決」只剩下2、3集庫存量，讓粉絲憂心可能停更，但Joeman希望節目繼續拍攝，不會中斷。（圖／Joeman FB）
▲吸毒認錯的Joeman坦承「Joe是要對決」只剩下2、3集庫存量，讓粉絲憂心可能停更，但Joeman希望節目繼續拍攝，不會中斷。（圖／Joeman FB）

記者詹鎰睿／綜合報導

百萬網紅Joeman昨（6）日因持有二級毒品大麻並吸食被逮，今日下午他也PO出道歉影片，承認今年有在國外、台灣吸食的紀錄，至於外界最關心的頻道走向，Joeman強調自己是熱愛創作的人，未來還是會持續拍片，特別是「Joe是要對決」，目前還有2到3集的庫存，希望節目不會因此中斷。

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Joeman在影片中表示，他將會聽從律師建議，繼續配合檢調偵辦，「我不會逃避也絕對不會再犯，接下來我還是會持續拍影片。」無論短影音還是長影音，他都會持續創作，「你也可以解讀說我愛錢，但我想日久見人心，一個創作者喜不喜歡拍片，經過時間檢驗，應該是看得出來的。」

▲Joeman表示，自己未來仍會持續拍攝影片：「我自己是非常愛創作的人」。（圖／YT@Joeman）
▲Joeman透露，接下來還是會持續拍片，努力讓節目不會被中斷。（圖／Joeman YouTube）
Joeman透露，繼昨日上傳的「Joe是要對決」之後，目前庫存還有2、3集，而他接下來會維持拍攝，「我強烈希望這個節目不要中斷，我會努力多囤一些影片。」另外，還有其他系列的開箱影片，以及規劃中的新節目，Joeman強調，他都會繼續拍攝，並向所有粉絲與觀眾們致歉。至於Joeman吸毒一事，目前由地檢署持續偵辦中，未來Joeman恐面臨毒品罪起訴，調查結果仍有待檢方說明。

▲Joeman爆出吸麻風波後，頻道「就是要對決」照常更新，吸引近6千人在線觀看。（圖／Joeman YouTube）
▲Joeman昨天事發後，晚上照常更新頻道，累積10萬以上的觀看人次。（圖／Joeman YouTube）
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※ 安心專線：1925
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