怕學生提問太尖銳？賴清德成大座談不對外開放　主辦方這樣說

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由於近來，幾位總統參選人與學生座談，學生每每提出辛辣問題皆引起社會關注，外界質疑是否因此不對外開放、不讓媒體進場。
對此，該論壇總召邱胤瑋今天在論壇臉書表示，近日，該團隊收到來自不同管道關於論壇活動媒體協力的關心，為避免不必要的紛擾，特以此新聞稿說明相關事宜。
「青聽南成」籌備團隊由成大與南一中等多校學生自治夥伴組成，以青年為本、台南為根，聚焦議題於「南部產業轉型」、「青年就業」與「教育政策」，期盼打造多元、包容與安全的場域，使學子們能與總統參選人們進行互動，並依此開啟跨越世代的對話。
邱胤瑋指出，學生們深知邀請參選人進入校園將伴隨各方壓力與輿論，故在籌備過程中青年學子的權益與主體性始終是團隊的首要考量，並期待能在此前提之下提升議題能見度、擴大社群影響力。
邱胤瑋說，因此最初規劃於事先申請後開放10組共20位媒體朋友於特定席位與會進行相關報導作業，然在後續與各組參選人團隊溝通接洽時達成共識，該系列論壇皆改由籌備團隊的公關行銷與影音紀錄部門進行文字與影音紀錄，並於會後1週內公開於粉絲專頁。
邱胤瑋表示，「青聽南成」籌備團隊恪守初心、砥礪前行，銘謝各方關心，他們會虛心接納指教，並堅信「青年創造時代、時代成就青年」，期望透過本次活動，帶給青年對未來時代的想像，為台灣永續發展前景開啟無限可能。
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