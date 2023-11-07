台灣大賽／陳俊秀二壘安打灌進3分大局　4局樂天3:2逆轉味全

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2局上，林孝程安打上壘後，高孝儀內野滾地球出局，將跑者送上二壘，接著拿莫伊漾中外野飛球出局，張政禹揮出游擊穿越安打，一棒終結得點圈連18打席0安打窘境，替味全龍再下一城，擴大至2分領先。3局上味全龍再次攻佔得點圈，但林孝程揮棒落空三振，結束該半局。
3局下，樂天吹起反攻號角，嚴宏鈞選獲保送，陳晨威補上安打，攻佔一、二壘，林立短打點成內野安打，鋼龍在滿壘情況下暴投，免費奉送1分，接著陳俊秀掃出二壘安打，一棒打回2分，該局樂天灌進3分大局，以3：2逆轉超前。
4局上，高孝儀中外野落地安打，拿莫伊漾犧牲觸擊，送跑者上二壘，高孝儀趁暴投進佔三壘，而張政禹保送上壘，但曾仁和沒有因此亂了陣腳，陳俊秀展現劈腿神技完成雙殺守備化解危機。
台灣大賽G3先發打序
樂天桃猿：
第一棒：林立（二壘）
第二棒：陳俊秀（一壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：林泓育（指定打擊）
第五棒：林承飛（游擊）
第六棒：朱育賢（左外野）
第七棒：成晉（右外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：陳晨威（中外野）
先發投手：曾仁和
味全龍：
第一棒：李凱威（二壘）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：郭天信（中外野）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：蔣少宏（捕手）
第六棒：林孝程（左外野）
第七棒：高孝儀（右外野）
第八棒：拿莫．伊漾（一壘）
第九棒：張政禹（游擊）
先發投手：鋼龍