道奇不續約Kershaw、Ｍartinez　「書僮」正猶豫退休或轉戰遊騎兵

台灣大賽／陳俊秀二壘安打灌進3分大局　4局樂天3:2逆轉味全

▲台灣大賽Game3樂天桃猿陳俊秀二壘安打帶有2分打點，幫助球隊反超前。（圖／記者葉政勳攝）
▲台灣大賽Game3樂天桃猿陳俊秀二壘安打帶有2分打點，幫助球隊反超前。（圖／記者葉政勳攝）

記者路皓惟/綜合報導

中職34年台灣大賽G3今（7日）下午6點35分在桃園棒球場續戰，樂天桃猿先發曾仁和對決味全龍洋投鋼龍，1局上曾仁和就遭到聯盟全壘打王吉力吉撈．鞏冠陽春砲狙擊，接著張政禹在2局上安打貢獻1分打點，擴大至2分領先，但樂天在3局下展開反擊，鋼龍先是暴投送分，隨後陳俊秀二壘安打送回2分，目前樂天桃猿3：2逆轉味全龍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
1局上，曾仁和解決掉味全首棒李凱威之後，下一棒吉力吉撈．鞏冠抓第一球攻擊，直接扛出全壘打大牆外，龍隊也終結連續11局未得分，同時，味全龍目前在台灣大賽得分全部是靠全壘打貢獻，以1：0領先樂天。

2局上，林孝程安打上壘後，高孝儀內野滾地球出局，將跑者送上二壘，接著拿莫伊漾中外野飛球出局，張政禹揮出游擊穿越安打，一棒終結得點圈連18打席0安打窘境，替味全龍再下一城，擴大至2分領先。3局上味全龍再次攻佔得點圈，但林孝程揮棒落空三振，結束該半局。

3局下，樂天吹起反攻號角，嚴宏鈞選獲保送，陳晨威補上安打，攻佔一、二壘，林立短打點成內野安打，鋼龍在滿壘情況下暴投，免費奉送1分，接著陳俊秀掃出二壘安打，一棒打回2分，該局樂天灌進3分大局，以3：2逆轉超前。

4局上，高孝儀中外野落地安打，拿莫伊漾犧牲觸擊，送跑者上二壘，高孝儀趁暴投進佔三壘，而張政禹保送上壘，但曾仁和沒有因此亂了陣腳，陳俊秀展現劈腿神技完成雙殺守備化解危機。

台灣大賽G3先發打序

樂天桃猿：
第一棒：林立（二壘）
第二棒：陳俊秀（一壘）
第三棒：梁家榮（三壘）
第四棒：林泓育（指定打擊）
第五棒：林承飛（游擊）
第六棒：朱育賢（左外野）
第七棒：成晉（右外野）
第八棒：嚴宏鈞（捕手）
第九棒：陳晨威（中外野）
先發投手：曾仁和

味全龍：
第一棒：李凱威（二壘）
第二棒：吉力吉撈．鞏冠（指定打擊）
第三棒：郭天信（中外野）
第四棒：劉基鴻（三壘）
第五棒：蔣少宏（捕手）
第六棒：林孝程（左外野）
第七棒：高孝儀（右外野）
第八棒：拿莫．伊漾（一壘）
第九棒：張政禹（游擊）
先發投手：鋼龍

台灣大賽／布里悍、伍鐸帶頭激勵士氣　葉總：讓球員興奮起來了！

台灣大賽／味全王維中0.2局狂失4分吞敗　最佳搭檔劉時豪還原狀況

台灣大賽／G3味全打線變陣！李凱威改打第一棒　高孝儀首度先發

台灣大賽／樂天桃猿對決味全龍第三戰！球評黃忠義：關鍵在林智勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞