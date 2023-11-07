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大巨蛋測試賽11/18開放1.3萬人入場！球迷驚呼：受傷還要自己負責

▲台北大巨蛋竣工，預計11月進行測試賽，12月將舉辦亞錦賽，針對7月份大聯盟專家的建議，官方表示均已有改善。（圖／記者陳明中攝）
▲台北大巨蛋竣工，預計11月進行測試賽，12月將舉辦亞錦賽，針對7月份大聯盟專家的建議，官方表示均已有改善。（圖／記者陳明中攝）

NOWnews/台北報導

台北大巨蛋預計在11/18日舉辦測試賽，由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊對戰，將開放1.3萬人免費入場，11月10日中午起開放索票，不過今天遠雄巨蛋公司的索票注意事項，卻讓不少球迷卻步，內文指出：「此賽事活動屬免費觀賽，不得因場館場地、設施設備有缺失或不夠周全為由，主張賠償或請求其他權利，其餘相關規定需遵守現場相關公告內容。」引發球迷熱議。

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遠雄表示，台北大巨蛋將在11月14日、18日進行預備賽，檢視各項比賽必須設施。遠雄巨蛋公司委請中華民國棒球協會規劃、並執行預備賽，14日由4支甲組勁旅進行閉門比賽；18日「Home Run 台北大巨蛋預備賽」則開放民眾索票入場，預計開放1.3萬個座位，由亞錦賽中華培訓隊與U23世界盃中華培訓隊進行對戰。

不過其中的聲明已經引發球迷熱議，有球迷留言：「這則免責沒什麼用」、「現在能比賽，就不是工地了吧？」、「北市府同意？」、「受傷還要自己負責」等，儘管大巨蛋提出說明，但已經引起球迷討論。
 


大巨蛋預備賽【注意事項】

  1. 本活動觀眾活動範圍僅限本場館現場開放之區域，任何進場人員不得擅自進入未開放區域，如有擅闖本場館將立即驅離出場並依法通報警方處理。
  2. 為顧及觀眾安全及球場秩序，如有未滿14歲以下兒童觀賽時，應有成人全程陪同並妥善照顧，避免意外發生。
  3. 如患有心臟病、氣喘、癲癇等疾病或孕婦，務必評估自身情況及風險後，再入場觀賞球賽，若因個人因素受傷或發生意外，非本場館應負責任。如因賽事活動受傷，本場館設有救護站及醫療人員緊急處置。
  4. 本賽事活動屬免費測試觀賽，持票入場者應了解本賽事活動屬於測試性質非正式棒球比賽，活動賽事均以測試場地及軟硬體為目的，不得因場館場地、設施設備有缺失或不夠周全為由，向本場館主張賠償或請求其他權利。
  5. 本賽事期間，館內經隔離之區域屬非活動場域，未經許可不得進入。
  6. 球類運動賽事有潛在人身傷害及隨身物品損壞之風險，場館因賽事活動受傷造成的任何損失概不負責。無論是練習還是比賽、中場表演、餘興節目，請隨時注意全壘打、界外球、場內飛球等物品去向，注意安全，切勿受傷。

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