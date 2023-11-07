韓國厭女暴行！醉男痛毆超商「留短髮」女店員 怒罵：女權就該打
韓國社會的「厭女」與「仇男」風氣阻礙該國性別平權發展，也導致許多仇恨行為產生。日前在韓國慶尚南道晉州一名20多歲喝醉的年輕男子，因超商女店員「留短髮」判定對方是女性主義者就對她拳打腳踢，連同一旁勸阻的路人男性被揍到骨折，直到警方到場年輕男子才停手。
國際中心楊智傑／綜合報導
事件發生在韓國慶尚道晉州本月4日，當時該名年輕男性於凌晨12時10分左右在晉州市一間便利店內，看到超商一名女性工讀生留著短髮，不由分說地痛毆對方並高喊「她留短髮，她是女性主義者」、「女性主義者就該被打」，並稱自己是「男性團結（Man on Solidarity）」成員；現場另一名50幾歲的男性顧客上前遏止也遭到攻擊，不僅被椅子砸中還導致臉部、肩部骨折受傷。
《韓聯社》引述慶尚南道晉州警察局說法，稱被害者在被攻擊時多次試圖回應稱自己不是女性主義者，但該名喝醉的男子仍未停下攻擊，一直到警方到場後才停止繼續動手，被捕後更否認罪嫌稱「因為自己喝醉，所以記不清楚了」。
目前韓國法院以「有逃亡可能」為由對該名男子進行拘留，報導則提到警方稱該名男子當時不僅喝醉，在此之前還曾被診斷出思覺失調症（schizophrenia，精神分裂症），正在接受治療。
該名20多歲的女性工讀生耳朵與韌帶嚴重受傷，但沒有生命危險。
近年來，韓國「反女權主義」情緒激增特別出現在那些認為自己受到反向歧視而處於不利地位的年輕男性身上，而「剪短髮的女性」經常被厭女的評論人士將其與激進女性主義份子連結，導致短髮女子成為往往被視為「憎恨男性」的攻擊目標，在2021年韓國女子射箭運動員安山（An Shan）雖在東京奧運上獲得3面金牌，但因其短髪形象而遭部分群眾嚴重謾罵。